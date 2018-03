Stoplichten ‘praten’ met auto’s; Audi werkt in Las Vegas aan soepeler verkeersstromen

In Las Vegas perfectioneert Audi haar voertuig-naar-infrastructuur systemen. Door verkeerslichten te laten communiceren met slimme Audi’s verlopen de verkeersstromen soepeler.

Waar Audi samen met de overheden van Las Vegas mee bezig is, heet ‘Traffic Light Information Online’. Zeker 300 slimme verkeerslichten in de gokstad communiceren in het project met Audi’s voorzien van connectiviteitsdiensten. En ook het verkeerscentrum van de stad – FAST genaamd – speelt een belangrijk rol in deze eerst fase in de ontwikkeling van voertuig-naar-infrastructuur systemen (V2I; Vehicle-to-Infrastructure).

Doorstroming

Het werkt als volgt: de Audi-bestuurder ontvangt informatie over het verkeerslichtsignaal op zijn dashboard. Zo weet hij precies wanneer het stoplicht op groen springt en kan zijn snelheid daar op aanpassen. Het gevolg is een beter doorstroming. Het FAST-verkeerscentrum van de stad kan op haar beurt de verkeerslichten aansturen op het moment dat er elders in de stad opstoppingen dreigen te ontstaan. In combinatie met de informatie die het verkeerscentrum ontvangt uit de slimme Audi’s heeft het veel meer inzicht in – en controle over – de verkeersstromen.

Time-to-green

Eind 2016 kondigde Audi al de komst aan van V2I-technologie in haar nieuwe Amerikaanse Audi A4 en Q7-modellen. Toen lag de focus nog vooral op ‘time-to-green’ – de tijd totdat het stoplicht op groen springt – in de bovengenoemde prakijktesten is daar een belangrijke rol voor het verkeerscentrum bijgekomen.

Met dank aan David Hammelburg