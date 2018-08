Stokoude Land Rovers doen nog altijd dienst in de Indiase Himalaya

Land Rover bestaat 70 jaar en ter ere van dat jubileum trok het naar de Indiase Himalaya om een bijzondere regio uit te lichten. In West-Bengalen rijden namelijk nog meer dan veertig – vaak stokoude – Land Rovers rond.



De allereerste Land Rover maakte zijn werelddebuut in 1948 op de AutoRAI in Amsterdam. Sindsdien worden Land Rovers overal ter wereld ingezet als het terrein wat zwaarder wordt. Een goed voorbeeld van het gebruik van de werkpaarden kun je zien in de Indiase streek die West-Bengalen wordt genoemd. Daar in de Himalaya zijn de wegen onverhard en steil en dan komt een Land Rover goed van pas.



Vooral tussen de dorpjes Maneybhanjang en Sandakphu worden Land Rover veelvuldig ingezet. De gemeenschap telt wel 42 exemplaren, waarvan een groot deel stokoud is. Het oudste nog werkende exemplaar stamt uit 1957 en ook met die auto wordt de 31 kilometer lange tocht tussen de dorpjes afgelegd. Daarbij gaat het flink omhoog, want Sandakphu ligt op een hoogte van 3.636 meter.