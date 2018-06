Porsche 919 Hybrid Evo pijlsnel op de Nürburgring

Liefst 35 jaar en 31 dagen beet men zich stuk op de rondetijd van 6:11.13 van Stefan Bellof, maar nu is het Nürburgring Nordschleife-record dan toch gesneuveld. En niet zo’n beetje ook. Timo Bernhard raffelde het 20,832 kilometer lange circuit af in 5 minuten en 19,55 seconden, bijna 52 seconden sneller.

Best gek eigenlijk dat het record van Stefan Bellof ruim 35 jaar heeft kunnen blijven staan. Op 28 mei 1983 reed hij gemiddeld 200 km/u in zijn Rothmans Porsche 956 C. Hard, maar toch niet verschroeiend hard voor speciaal geprepareerde supersporters van vandaag de dag. Dat Timo Bernhard daar vandaag een gemiddelde van 233,8 km/u tegen over zette, bewijst die stelling. De tweevoudig Le Mans-winnaar knalde 51,58 seconden sneller over de Nordschleife Nürburgring in zijn Porsche 919 Hybrid Evo.

Le Mans

De Evo is een doorontwikkeling van de Le Mans wagen waarmee Porsche in 2015, 2016 en 2017 meedeed aan de 24 Uur van Le Mans. De viercilinder krachtbron in de Evo levert een vermogen van 730 pk, terwijl elektromotoren nog eens zorgen voor 446 pk extra. Tel daar een bijzonder laag wagengewicht van 849 kilo bij op en je krijgt een voorstelling met wat voor soort ‘moordwapen’ Bernhard op pad ging.