Nieuwe trend: met je Aspark Owl razendsnel optrekken op een ultrakort stukje asfalt

Op de autoshow van Frankfurt vorig najaar zagen we de Japanse hypercar van Aspark al glimmen op de beurststand. Nu krijgen we ook bewegende beelden van de Owl voorgeschoteld. En die zijn opmerkelijk.

Fabrikanten van hypercars willen elkaar het liefst aftroeven in allerlei acceleratiespelletjes. Zo houden Koenigsegg en Bugatti wel van een potje ‘0-400-0 km/u’. Dat betekent: zo snel mogelijk optrekken tot een belachelijke snelheid van 400 km/u en dan zo snel mogelijk tot stilstand komen. Je hebt ook automerken die een wedloop doen wie het snelst het 0-100 km/u sprintje kan afraffelen. Vroeger was een tijd onder de vier seconden al een hele prestatie, maar tegenwoordig moet het zelfs onder de 2 tellen kunnen.

Tesla Roadster

Zo zal de nieuwe Tesla Roadster die over een paar jaar op de markt komt in 1,9 seconden het klusje klaren. Dat moet je wel de ‘Special Option Package’ aangevinkt hebben op de optielijst. Het in Taipei gevestigde Xing Mobility denkt dat het nog wel één tiende sneller kan. Haar ‘Miss R’ – vooral niet uit te sprekken als ‘misser’ – levert dan ook 1.341 pk aan vermogen.

Aspark Owl

De nieuwste concurrent in het ‘onder-twee-seconden-spel’ heet de Aspark Owl. Net als het bovengenoemde duo is het een elektrische sportwagen die zijn instant vermogen graag tot het maximale uitbuit. De 435 pk sterke elektromotor levert 764 Nm aan maximumkoppel. Op papier niet schrikbarend veel – de Miss R heeft ruim 900 pk meer te bieden – maar de Japanse ‘uil’ weegt slechts 850 kilo. De auto is immers compleet opgetrokken uit koolstofvezel en de wielen zijn gemaakt van magnesium.

Bergwand

Op de autoshow van Frankfurt liet Aspark al weten dat de Owl in 1,9 tellen van nul naar de honderd sprint. Nu zijn beelden opgedoken waarin de Owl daadwerkelijk doet wat hij belooft. Op een merkwaardig kort stukje asfalt knalt een prototype in 1,921 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De coureur moet vervolgens razendsnel remmen om niet tegen een berg aan te knallen. Wij vermoeden dan ook dat dit een nieuw spelelement is in de nieuwe ‘sub-two-seconds-challenge’. Binnenkort zult u de Tesla Roadster een 0-100 km/u zien uitvoeren in de achtertuin van Elon Musk – en net voor zijn tuinhuisje tot stilstand komen – waarna in Taipei de ‘Miss R de 0-100-sprint uitvoert op het dak van een wolkenkrabber. U bent vast gewaarschuwd! Oh ja, de nieuwe Aspark Owl wordt in een oplage van 50 stuks gebouwd en kost 4,4 miljoen dollar per stuk.