Mustang GT verandert in tevreden spinnend katje met ‘Good Neighbor Mode’

Ja, met een dikke V8 in het vooronder klink je nu eenmaal als woeste leeuw. De Mustang GT krijgt voortaan een ‘goede burenmodus’ mee, waarmee je die diepe brul bewaart voor buiten de wijk.

De Mustang GT is voorzien van een bijzonder aangename 5,0-liter V8. Dat die motor heerlijk kan brullen, is een van de redenen waarom je die auto koopt. Maar als je van huis wegrijdt, wil je natuurlijk niet dat de complete Vinex-wijk kan meegenieten. Daarom heeft Mustang voor haar GT de ‘Good Neighbor Mode’ bedacht. Deze ‘goede burenmodus’ smoort het diepe gebrul en verandert de motor van een woeste leeuw in een tevreden spinnend katje.

Angstige buren

Het idee voor de ludieke modus komt van Steve von Foerster, zo wil Ford ons laten geloven. Het voormalig hoofd der voertuigingenieurs van Ford had namelijk een vervelend voorval met het starten van zijn Shelby GT350 Mustang. De buurvrouw in de gegoede buitenwijk van Detroit waar hij woont, belde bij het horen van de diepe motorbrullen namelijk het alarmnummer. Toen de opgetrommelde politie ter plaatse kwam, was de vogel al gevlogen, maar Von Foerster wist een ding; hij wilde niet vaker zijn buren angst aanjagen.

Vaatwasser

Met het ingaande modeljaar is de Ford Mustang GT dus leverbaar met de ‘Quiet Exhaust mode’, waarbij het uitlaatgeluid netjes gesmoord wordt, desgewenst gekoppeld aan een tijdschema. Het geluid komt dan niet boven de 72 decibel uit, en dat is gelijk aan wat een gemiddelde vaatwasser aan herrie produceert. Als het slaapstadje verlaten is, schakelt de bestuurder over naar een van de andere drie modi – Normal, Sport ofTrack – en geniet van het karakteristieke motorgeluid.