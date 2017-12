Een kerstkaart dit jaar? Welnee, we maken een videoclip vol magie

Je kunt als dealerbedrijf natuurlijk je klanten een kerstkaart sturen. Autobedrijf Wim Prins uit Nunspeet pakte het echter een stuk serieuzer aan en verpakte haar kerstboodschap in een stijlvolle videoclip.

Autobedrijf Wim Prins uit Nunspeet verkoopt voornamelijk Italiaanse bolides, maar bij Prins Esclusivo vind je naast de Maserati’s, Ferrari’s en Lamboghini’s ook de nodige luxe Duitsers en Britten terug. Een van de paradepaardjes is de Rolls-Royce Wraith en die auto speelt de hoofdrol in een videoclip vol magie. Of zoals Prins Esclusivo het, zelf omschrijft: “Ter ondersteuning van de magie omtrent de auto, bedachten we in de donkere dagen voor kerst een video die de kijker een glimp van de Wraith zou gunnen. Heel even duikt de fabelachtige Rolls op vanuit de schemering. Als een schim beweegt hij zich voort in de duisternis. Klaar om de sterren van de hemel te rijden.”