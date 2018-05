Gemodificeerde Audi RS3 kruipt in de huid van dragracer

In de Verenigde staten zijn ze verzot op kwartmijlsraces. Op die verlengde sprint – wij vinden de nul tot honderd-tijd interessanter – verwacht je vooral Amerikaanse muscle cars, al weet een flink aangepakte Audi RS3 ook wel raad met de krachttoer.

De Dodge Challenger Demon is met een vermogen van meer dan 850 pk hier op aarde met maar één levensdoel; razendsnelle kwartmijltjes trekken. Mede dankzij een koppel van 1.040 Nm raffelt de overtreffende trap van de Hellcat de afstand van ruim 400 meter af binnen de 10 seconden; 9,65 tellen om precies te zijn. De Demon gaat dan zo ziedend hard dat z’n smalle voorwielen wel 89 centimeter van de grond komen.

Aanpassingen

Met z’n onder 10-seconden tijd is de Demon een richtpunt voor bouwers van andere extreme muscle cars. En van tuners die willen laten zien wat ze in huis hebben. Het Amerikaanse APR bouwde daarom recent een Audi RS3 om tot heuse dragracer. De 400 pk aan vermogen werd naar liefst 600 pk gebracht en om gewicht te besparen sloopte de tuner de achterbank uit de auto. Ook werd het brandstofsysteem geupdate om E85 te kunnen ‘drinken’ en werd onder meer de turbo aangepast.

Fractie langzamer

Het resultaat is een RS3 die in 2,4 tellen van 0 naar 60 mijl per uur scheurt. Dat is slechts ééntiende langzamer dan de Dodge Challenger Demon. Ook op de voor de Amerikanen zo belangrijke kwartmijl moest de RS3 de Demon op de hielen zitten, was de gedachte. Dus toog APR met haar krachtige RS3 naar een racebaan in Alabama en liet de auto los. In totaal werd de kwartmijl 8 keer afgelegd, waarbij de snelste tijd 9,83 seconden bedroeg. De Audi is dus bijna net zo rap als de duivelse Demon.