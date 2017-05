Je elektrische auto opladen onder het rijden, het kan binnenkort in Tel Aviv

Het idee is zo simpel als wat – en ook al eerder geopperd – maar in Israël kan men binnenkort de elektrische auto opladen terwijl men rijdt.

Je freest een smalle sleuf in het asfalt en legt er elektromagnetische oplaadstrips in, afdeklaagje erover en je bent klaar: je hebt een weg die elektrische auto’s oplaadt terwijl ze eroverheen rijden. Het Israëlische bedrijf ElectRoad is er met financiële steun van de overheid hard mee bezig. Met hun methode is in een halve dag een weg van één kilometer om te toveren tot gigantisch laadstation.

Testwegdek

Volgend jaar wordt het eerste testwegdek in gebruik genomen in Tel Aviv, waarna bij succes een weg van 17 kilometer moet volgen tussen Eilat en het vliegveld. De technologie van ElectRoad is veelbelovend omdat het snel en relatief goedkoop is aan te leggen. Zo zouden Frankrijk, Duitsland, Zweden en de VS ook wel oren hebben naar de techniek. Een nadeel is wel dat elektrische auto’s voorzien moeten worden van een speciale koperen plaat aan de onderzijde, willen ze al rijdend kunnen opladen.

Bussen

Blijft nog wel de vraag of we massaal onze wegen moeten voorzien van elektromagneten, aangezien de capaciteit van laadstations en batterijen snel toeneemt. Wie een actieradius van 500 kilometer heeft, zit immers niet heel snel verlegen om een wat extra stroom. ElectRoad lijkt zich daarom vooral toe te leggen op bussen.