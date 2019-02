Citroën Ami One: rijdend ‘kubusje’ voor in de stad

Wereldwijd trekt men massaal naar de stad. En in die drukke metropool moet je de beperkte ruimte zo goed mogelijk benutten. Citroën denkt dat haar Ami One – een studiemodel – een goede oplossing is voor slim stadsverkeer.

De Citroën Ami One is een minimalistisch elektrisch aangedreven tweezittertje bestemd voor de drukke stad. Het idee achter de auto is om hem compact te maken (2,50 meter lang, 1,50 meter hoog en en 1,50 meter breed), goedkoop én simpel. Goed beschouwd is het een 450 kilo zwaar kubusje op twee wielen met een stuur. Alles wat niet nodig is, blijft achterwege. De enige elektronica binnenin is de head-up display en elk achterlicht bestaat uit slechts twee led-lichtjes.

Stad

Met een elektrische actieradius van zo’n 100 kilometer en een topsnelheid van 45 km/u heeft de Citroën Ami One geen enkele intentie de stad te verlaten. Wel wil het graag deel uitmaken van autodeelprojecten, omdat het karretje in veel landen zonder rijbewijs bestuurd mag worden. Met z’n simpele opbouw en robuuste materialen kan de Ami One bovendien wel tegen een stootje.

Genève

De Citroën Ami One maakt over een paar weken z’n opwachting op de Autosalon van Genève. De verwachting is dat het wagentje de conceptfase niet zal ontstijgen, toch is de Ami One voor de Fransen een mogelijke blauwdruk voor toekomstige stadsauto’s; compact, elektrisch, goedkoop en onderdeel van een deelautovloot.