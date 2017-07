Beter laat dan nooit. De BMW i8 Roadster komt volgend jaar

De BMW i8 is alweer van juni 2014. Nu, ruim drie jaar later, wordt eindelijk bekend dat de open variant aanstaande is. Vanaf 2018 is de BMW i8 Roadster een feit.

De BMW i8 is nu zo’n model waar je wel een Roadster-variant van verwachtte. Sterker nog, in het voorjaar van 2012 was de auto al in conceptjasje te aanschouwen. Op menig autobeurs die daar op volgde, verscheen de auto in steeds licht gewijzigde vorm. Van een productierijp model kwam het echter maar niet. Volgend jaar, een flinke tijd na de introductie van de BMW i8 in juni 2014, is het dan zover.

Specs

De BMW i8 Roadster leent de specificaties – op een paar accentverschuivingen na – van z’n gesloten broer, is de verwachting. Denk dus een gemiddeld brandstofverbruik van 2,0 l/100 km en een 0-100 km/u sprint in circa 4,5 tel. De i8 Roadster is net al zijn bloedverwant een plug-in hybride. De 1,5 liter driecilinderkrachtbron werkt samen met een elektromotor, waarbij het systeemvermogen oploopt tot 362 pk.

In aanloop naar de officiële onthulling, waarschijnlijk in Frankfurt dit najaar, zullen er meer details van de BMW i8 Roadster worden vrijgegeven.