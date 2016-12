Van vierkant naar rond. Hoe de Ford Taurus de ogen opende

De auto’s van tegenwoordig hebben vooral ronde vormen. Maar die van de jaren zeventig waren meer hoekig. Wanneer en waarom is het polijsten begonnen? En welke rol speelt de Ford Taurus daarin? Deze video van Vox geeft de antwoorden.

In de jaren dertig van de vorige eeuw waren er al best automodellen te vinden met ronde vormen. In de Verenigde Staten waren dat de ‘streamliners’. In de jaren zestig en zeventig werden die aerodynamische auto’s een stuk minder populair. Men wilde grotere auto’s en dat werden hoekige exemplaren. Dat deze grote jongens veel brandstof verbruikten deerde niet, de Amerikaanse brandstofprijzen waren toch laag.

Brandstofprijzen

In Europa waren de brandstofprijzen echter niet zo heel gunstig in de jaren zeventig, dus daar werd gewerkt aan auto’s met meer stroomlijn. Porsche, BMW, Audi en Mercedes-Benz voegden vooral rondingen toe aan hun ontwerpen om de luchtweerstand te verkleinen. De Amerikaanse autofabrikanten op hun beurt kopieerden die vormen weer, om ook in het hogere segment mee te kunnen.

Ford Taurus

In het midden en lagere segment speelden dat nieuwe lijnenspel minder een rol. Totdat een ontwerper van Ford Europa, Uwe Bahnsen genaamd, de Ford Sierra bedacht. We hebben het dan over het begin van de jaren tachtig. Het werd geen verkoopsucces. Het was wel de aanzet tot de Ford Taurus een paar jaar later. Een middenklasse model – in de windtunnel getest – met ronde vormen die zich richtte op de Amerikaanse markt. Het bleek een schot in de roos, want de Amerikanen wisten niet wat ze zagen. Het verkoopsucces wekte het zwalkende Ford weer tot leven en alle concurrenten kwamen ook met een gestroomlijnd model met ronde vormen als de revolutionaire Taurus. De strengere brandstofnormen in de jaren daarop deden de rest. De gestroomlijnde auto was ‘here to stay’.