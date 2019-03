21 maart in de kiosk: CARROS #2-2019

Ren, rijd of vlieg naar de winkel want het knisperverse tweede nummer van CARROS Magazine ligt nu in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

Cars

PACENOTES

Eerste indrukken van de Toyota RAV4, nieuwe Volvo V60-varianten, de Audi R8 en de Lexus 300h.



TWO OF A KIND

Bloedbroeders vergeleken: de vierdeurs Mercedes-Benz-AMG GT en de vierdeurs Porsche Panamera GTS Sport Turismo.



Reportage

BEIEREN PER AUDI A6

Huib de Vries en Maurice Volmeyer verkenden met een prettig uitgedoste Audi A6 de regio Bodensee-Konigsee, beter bekend als de Deutsche Alpenstrasse.

CES LAS VEGAS

David Hammelburg had twee volle dagen nodig om een indruk te krijgen van, tegenwoordig, ’s werelds belangrijkste elektronicabeurs: de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.



Character

PETER NIESINK

“Het ergste wat een ondernemer kan doen is geen keuze maken”. Dat, en meer wijze woorden, werd door Guus Peters opgetekend uit de mond van Bovag-directeur Peter Niesink.

Classics

DAILY DRIVER

Portretten van mensen die genieten van hun youngtimer, in dit geval een Saab 900 Turbo Cabriolet, Volvo 240 Polar Stationcar en een Porsche 944.

ASTON MARTIN LAGONDA

Toegegeven, het was geen toonbeeld van betrouwbaarheid, maar veel karakteristiekers heeft de Britse auto-industrie nimmer voortgebracht.



LEXUS LS 400

Hij was bedoeld om het de gevestigde orde moeilijk(er) te maken – en dat lukte. Wij vonden een fraai exemplaar van de Lexus LS 400 in zijn meest begeerlijke vorm.



BUGATTI TYPE 57S ATALANTE

Een Nederlandse verzamelaar gaf deze icoon uit 1937 de restauratie die hij verdiende.C