16 juni in de winkel: Carros #4-2017

Het vierde nummer van CARROS Magazine ligt vanaf 16 juni in de kiosk. Wat kunt u zoal verwachten?

CARS

WELGEMANIERDE WOESTELING

Uitgerekend in Italië ervaren we waarom de McLaren 720S de supercarmaatstaf van het moment is.



DROOMFABRIEK

Christian von Koenigsegg begon in de kippenhandel. Nu bouwt hij droomauto’s voor dotcom-miljonairs.

HAUTE COUTURE VOOR BMW’S

Alpina is al decennialang heel veel meer dan zomaar een BMW-veredelaar.



VOOR BANKZITTERS

Op de Amsterdamse Zuidas met twee prestigelimo’s: de Cadillac CT6 en BMW 750Ld. De doelgroep oordeelt.

CHARACTERS

GEORGES DEWULF

De pr-manager van Honda Benelux vertelt over Honda’s toekomst in Nederland.



MAGNUS WALKER

Onderweg met de Paris Hilton van de Porsche-wereld.



CLASSICS

ONE OF A KIND

Bijzondere rit in een feestnummer met een wild V12-hart: de eenmalige Peugeot 907 Concept uit 2004.



INSTAPPEN

Lange tijd was de Porsche 928 een stiefkindje onder Porsche-adepten. Die tijd is voorbij.



Verder in CARROS #4:

PACENOTES

Kennismaking met de BMW 5 Serie Touring, de Rolls-Royce Wraith Black Badge en de Opel Insignia.



DAILY DRIVER

Elke dag een youngtimer. Mercedes G-Klasse, Jaguar XJ6 en Volvo C70.

ROADTRIP

Geniet mee van ’s werelds mooiste routes. Ditmaal in Noorwegen.