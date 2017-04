Subaru WRX STi en BRZ: Arctische avonturen

Telefoontje van Subaru’s importorganisatie: ‘We gaan iets bijzonders doen in winters Noord-Finland rond de vernieuwde WRX STi en BRZ. Zou er van jullie kant animo zijn om van zoiets verslag te doen?’

Meteen bij het uitstappen uit de Finnair-Boeing op het kleine vliegveld van Rovaniemi die snerpende kou die oogkasranden, oogbollen, maar ook je neusvleugels en kakement ineens lijken te bevriezen. Oranjegelige vliegveldverlichting maakt de wereld om je heen – sneeuwvelden naast en ook onder de vliegtuigwielen – extra onherbergzaam. De rit naar het hotel dan juist een Arctisch sprookje. Metershoge sneeuw, daartussen een spierwit glinsterend rijspoor, hier en daar een enkel chaletachtig houten huis of hut met metersdikke sneeuw op de daken. Eenmaal voor ons eigen chalet, onder een duizelingwekkende sterrenhemel, de intense stilte van de poolnacht. Superlatieven, kortom. Nu al.

WRC-dominantie

Subaru: een sprookjesmerk. Klein, specialistisch, exotisch. Hoewel we allen weten dat het ‘kleine’ merk tot het juist reusachtige Fuji Heavy Industries behoort. In ons brein vooral associaties met de glorieuze optredens van de door het Britse Prodrive van Dave Richards gerunde fabrieks-Impreza-555 rallyauto’s die tussen 1993 en 2008 in handen van ’s werelds beste rallyrijders de rallyracerij en het WRC domineerden. Bijzonder genoeg ook de associatie met paardensport, buitenleven en – in Nederland – de wereld der caravans. Alles vanwege die vroege adoptie van vierwielaandrijving. Want vergeet niet dat reeds die eerste Subaru 1000 van halverwege de jaren 60 dezelfde bijzondere technieken bezat die ook de huidige modellen kenmerken: vierwielaandrijving en boxermotoren.



Speels slipje

De volgende ochtend om 07.00 uur vertrek naar de locatie waar wij de WRX STi en BRZ onder serieuze omstandigheden zullen kunnen beproeven. Het is pikdonker en -27 graden Celsius als we uit de rij warmdraaiende Foresters een lichtgroen exemplaar met bruin lederen bekleding uitkiezen en op weg gaan. Zo’n Forester is à propos geëvolueerd tot een smaakvol-robuuste SUV waarin het in alle opzichten hoog en breed zitten is. De kilometers naar de testlocatie over verlaten sneeuwwegen leggen we vanwege een voelbaar feilloze tractie en daarmee koersvastheid met gezwinde spoed af. Het enkele speelse slipje of glijertje waartoe we de Forester trachten te verleiden wordt door de auto met een niet-begrijpendschouderophalen uitgevoerd. Tenslotte gaat het hotsebotsend over een geaccidenteerd paddwars door dennen- en berkenbossen naar het rally- en offroadpark dat zich plots in al zijn weidsheid voor ons uitstrekt.

Uitstorten

Daar staat hij, in karakteristiek hardblauwmetallic: de WRX STi. In deze tijd van hothatches en crossovers een klassiek-agressieve sportsaloon. Een en al vechtlust, met dat gapende luchtluik op de motorkap, die funky vleugel hoog bovenop de staart, de tweemaal twee uitlaten eronder, de brede wielkasten met vette 18-inch sportvelgen. Niets aan aantrekkelijkheid ingeboet. Integendeel! Dit is met een nieuwe Impreza al op de rol dan voorlopig de laatste supersport-Subaru. ‘Klassiek’ aan de WRX is ook zijn vette 2,5 liter viercilinder boxermotor met die ene grote High boost turbo. Goed voor driehonderd paarden en vooral 407 Newtonmeters; uit te storten over vier wielen. Active torque vectoring verdeelt de aandrijfkrachten per as, terwijl de aandrijfverdeling en de sperwerkingen van het middelste en afzonderlijk ook het achterste differentieel via een knop op de middenconsole van het – nieuw! – Drivers Control Centre Differential (DCCD) ingesteld kunnen worden. Onderstel en ophangingen zijn op de extra krachten berekend vanwege de toepassing van – nieuw! – sterkere bussen, stuggere veren en stijvere stabilisatoren. Juist op sneeuw goed voor optimale tractie bij absolute bestuurbaarheid op hoge en vooral zeer hoge snelheden. Als je durft. En omdat wij dat inderdaad denken te durven, looppassen we op de WRX STi toe en stappen in. Gezeten in bloedserieuze lederen kuipstoelen evengoed een klassieke sensatie vanwege een drukke cockpit met veel dicht opeenstaande instrumenten en bedieningen. Te midden van dat alles – o, heerlijkheid! – de sobere pook van de manuele zesbak met vlak daarachter een al even robuuste handremarm. Waarover straks meer. Starten. Het romige en ronde roffelen van de boxer verandert bij meer gas in een hitsig knorren dat bij wegrijden het knerpen en kraken van de dikke, droge sneeuw onder de Nokian-banden overstemt.

Meer zijwaarts dan voorwaarts

Niets minder dan een roes. Met deze Subaru WRX STi op hoge snelheden zijwaarts glijdend voortgaan, je gasvoet voortdurend de neusstand bepalend, intussen gedoseerd tegensturend. Linksom, dan weer rechtsom, de staart steeds tegengesteld uithangend en op die manier meer zijwaarts voortgaand dan voorwaarts. Intussen het veel verder vooruit kijken – vooruit zijn – dan waar je je feitelijk bevindt. Het vergt een versmelten met en ingesteld zijn op deze kostelijke Subaru. Dat geldt voor je zitpositie, de soort zit, maar ook voor de manier van aanvoelen van de bedieningen en de soort reacties daarop vanuit motor, transmissie en ophangingen. Dankzij de unieke puurheid van deze WRX STi is het allemaal al na een of twee rondjes tot je brein doorgedrongen. En opgeslagen. Niet veel auto’s hebben dat (meer). Waarvoor overigens ook weer goede redenen zijn, maar dit terzijde.

Gas erop

We voelen ons een soort Colin McRae of Richard Burns als we op het prachtige parcours alle soorten bochten op bovengenoemde manier ronde na ronde nemen. Gassend, sturend, schakelend. Altijd fascinerend hoe een 4WD-auto zich op losse of gladde ondergrond op snelheid gedraagt. Vooreerst met het active torque vectoring in werking is er langdurige grip en bestuurbaarheid, maar bij nog meer snelheid onherroepelijk onderstuur, gevolgd door ‘onbestuurbaarheid.’ Een duivels dilemma, omdat er juist dan meer vermogen is, waarmee je de tractiebesturing alsnog terugwint. Dankzij eerdergenoemde ‘versmelting’ – en de hier geboden ruimte – doe je het maar gewoon. Gas erop, je voelt dat de WRX STI zichzelf herneemt en… in een highspeed drift komt. In het korte werk komt de perfect geplaatste, op de achterwielen werkende handremvan de Subaru zeer van pas. Bij insturen met een korte ruk – knopje ingedrukt houden – de achterzijde van de WRX STi om. Het ‘richten’ van de neus. Om daarna met je high boost turbo alsnog bloedheet de bocht uit te knallen. Al of niet schrijlings, met complete sneeuwstormen in je eigen kielzog. Een rondje naast een star kijkende Finse rallykampioen in zijn speciaal geprepareerde WRX STi gaat ongeveer hetzelfde. Maar dan anders. Want godvergeten veel harder. Met 160 à 180 over wandelpaadjes, al of niet springend en vliegend, de motor knetterend en knallend in zijn toerenbegrenzer, de idiootste bochten nemend dankzij razendsnel uitgevoerde veranderingen in aandrijf- en remkrachtverdelingen. En vooral: dankzij die handrempaal waarmee deze flying Finn de auto omzette. Onder andere voor een 540-graden highspeed precisie- parkeerdraai waarmee een einde aan ons demo-ritje kwam.



Droog gehemelte, natte rug

En dan met de nieuwste – tweede – generatie van de Subaru BRZ hetzelfde sneeuwcircuit op. Net zo goed sensatie, want deze kleine 200 pk sterke en 1.220 kilgram lichte 2+2 sportcoupé is er met die laag voorin geplaatste 2,0 liter boxermotoren achterwielaandrijving eentje voor de fijnproever. Voor de connaisseur. Er was ten opzichte van die eerste versie van 2012 overigens niet heel veel te verbeteren aan deze pure sportauto. De neuspartij werd wat aerodynamischer getekend en er is ledtechniek voor de koplampen. Aan de achterkant van de BRZ net zo goed ledtechniek voor de achterlichten en ook is er een nieuwe achterspoiler met over de volle breedte een black aluminium extension-lid voor extra stabiliteit op hoge snelheden. Ook zijn er nieuwe sportvelgen met een meer racy spaakpatroon (voor de koeling van de remmen). Iets dergelijks gaat op voor het nu iets kleinere, met leer beklede sportstuur. Een plichtmatig ‘hoera’ uit de kelen der sportrijders voor de inbouw van het obligateinfotainment met groot centraal tft-scherm. Luid gejuich echter van onszelf, in de BRZ, nu we die met klassiek-hartstochtelijk overstuur, onder de idiootste hoeken ten opzichte van de rijrichting doen voortgaan. Ja: een lichte tweewielaangedreven sportauto als deze BRZ is gemakkelijker – begrijpelijker – over het sneeuwparcours te jagen. Zeer zeker niet het snelst, maar wat een heerlijkheid, deze Subaru BRZ. Een droog gehemelte, maar juist een natte rug als we na ontelbare ronden tenslotte naar binnen gevlagd worden.

Beren, wolven, lynxen en elanden

Verloren rijden. Opzettelijk van de in het gps geprogrammeerde route afwijken. Op wegen die op het grote kleurenscherm in een witte leegte blijven steken. Die naar de diepste poolwildernissen zullen leiden. Dat is wat we de volgende ochtend in de nieuwste Subaru – what’s in a name – Outback 2,5i S CVT doen. Net zo goed een bijzondere auto. Van een afstandje een stationcar, maar eenmaal ernaast staande zowat een echte terreinauto. Hoger op de poten, massief in de heupen. Binnenin overvloed. Een soort Amerikaan. En zo rijdt hij ook. Na de keiharde avonturen van gisteren net zo goed heerlijk. Finland! Een uur voortgaan zonder ook maar een andere auto, mens of nederzetting te hebben gezien. Niets dan wouden, bevroren meren, leegte. In die eenzaamheid stappen we uitvoor een korte wandeling. Je één voelen met de Arctische wereld. Tot we ons plots realiseren dat juist hier, dicht bij de Russische grens, de ontmoeting met een beer, wolf, lynx of elandstier niet denkbeeldig is. We stappen dus weer in de veilige, knusse Outback en zetten koers naar het vliegveld. Enkele uren later: Schiphol. Spitsuur. Evengoed onherbergzaamheid in oranjegeel licht vanwege onafzienbare files, met daarboven matrixborden die de extra reistijden melden, en dan toch telkens weer voordringende leasebengels. Ze hebben geen idee wat autorijden is. Ze moesten eens weten…



Door: David Bakels

Beeld: Subaru.eu/Subaru.nl