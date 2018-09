Peugeot 508: Tegendraads

Nu de vraag naar SUV’s en crossovers alleen maar toeneemt, delven traditionele modellen als de hatchback, stationwagon en vooral de sedan het onderspit. Dat weerhoudt Peugeot er echter van om er tóch weer een nieuwe uit te brengen: de gloednieuwe 508.

Helemaal traditioneel is de 508 echter niet. Dat begint al bij zijn uiterlijk, want anders dan zijn voorganger is de nieuwe 508 beslist een nekkendraaier. Peugeot heeft gekozen voor een heel strak design, met veel fraaie details. Zeker de achterkant is wat ons betreft goed geslaagd, met strakke achterlichtunits die doorlopen in een zwarte band over de hele achterzijde. Zeker met een contrasterende carrosseriekleur en helemaal met het rood van onze testauto ziet het er prachtig uit. De voorkant oogt wat druk, maar het design is wel direct herkenbaar als een moderne Peugeot. Een leuk detail is dat de 508 zijn nummer weer trots op de neus draagt, net als Peugeots van weleer.

Opvallen

Vaak zijn nieuwe modellen wat groter dan hun voorganger, maar de nieuwe 508 is dat niet. Hij is maar liefst acht centimeter korter dan de ‘oude’ en – helemaal opvallend nu de vraag naar hoge auto’s toeneemt – ook iets lager. Daardoor oogt de nieuwe 508 breder dan hij is. Peugeot past stijlloze portieren toe en dat geeft de auto niet alleen een exclusief voorkomen, het maakt ook een lagere en dynamische daklijn mogelijk. Door zijn design is de nieuwe 508 eerder een concurrent voor auto’s als de Volkswagen Arteon en de Audi A5 Sportback dan voor de traditionele Ford Mondeo en Opel Insignia. Een gewaagde keuze…

Alhoewel, zo extreem gewaagd is hij nu ook weer niet. De verkoopcijfers van sedans lopen al jaren terug, dus Peugeot doet er goed aan om een heel ander concept te proberen. Dit is geen auto die voor de keiharde verkoopaantallen gaat zorgen, maar die juist een select gezelschap van genieters moet bedienen. Kopers die zich echt willen onderscheiden, volgens Peugeot.

Klein stuurwiel

Onderscheidend is de 508 zeker vanbinnen. Ook in dit model vinden we het kleine stuurwiel dat onderdeel is van Peugeots interieurconcept ‘i-Cockpit’. De eerste kilometers is het even wennen, maar al snel sturen we heel vertrouwd met de 508. Het compacte stuurwiel heeft als belangrijkste voordeel dat het de hoger geplaatste tellers niet afdekt. En doordat de tellers ook hoger in het dashboard zitten, hoef je je ogen tijdens het rijden nauwelijks van de weg te halen om ze te zien. Daardoor is ook geen kostbaar head-updisplay nodig en kan het instrumentarium dichter bij de voorruit worden geplaatst, wat ook meer interieurruimte geeft. Het instrumentarium is overigens volledig digitaal en kan alles weergeven, van tellers tot de volledige navigatiekaart. Daardoor hoeft

je als bestuurder dus amper je ogen van de weg te wenden om ze te bekijken. Slim.

Uiteraard heeft de 508 wel een 10-inch display midden in het apart vormgegeven dashboard. Op het gebied van bedieningsgemak lopen de Fransen nog wel achter op de Duitsers, maar eerlijk is eerlijk: ze hebben de laatste jaren reuzenstappen gemaakt. Het infotainmentsysteem biedt alles wat je mag verwachten in een auto in dit segment: navigatie met actuele verkeersupdates, Apple CarPlay, Android Auto, een 360 graden-parkeercamera en de mogelijkheid om draadloos je smartphone op te laden.





Afvalkuur

Meer techniek betekent in de nieuwe Peugeot 508 niet automatisch meer gewicht: hij weegt ruim zeventig kilogram minder dan zijn voorganger. Een deel daarvan is natuurlijk vanwege het kleinere formaat, maar het grootste gedeelte van de gewichtsbesparing is te danken aan het EMP2-platform waarop de nieuwe auto is gebouwd. Het vormt inmiddels de basis voor steeds meer modellen van PSA en voor de 508 past de fabrikant de meest geavanceerde variant toe. Net als de DS 7 Crossback heeft de Peugeot 508 namelijk multilink-achterwielophanging. Verder merk je niets van gewichtsbesparing, want alle materialen voelen buitengewoon goed aan. Ook op dat gebied hebben de Fransen een inhaalslag gemaakt. Het interieur van de tijdelijke topversie, de ‘First Edition’ waarin wij op pad zijn, is aangekleed met donkergrijs hout en veel leder. De uitgebreid verstelbare voorstoelen zijn als kers op de taart ook voorzien van ventilatie, verwarming en een uitgebreide massagefunctie.

Rijden

Qua looks en techniek zit het allemaal wel goed, maar hoe rijdt de 508? We hebben het beste voor het laatst bewaard: Peugeot heeft het met de nieuwe 508 echt goed voor elkaar. We probeerden de 508 in de twee topuitvoeringen, de ene met een 2,0-liter dieselmotor met 180 pk en de andere met de 225 pk sterke 1,6-liter benzinemotor. De diesel is fijn stil, behoorlijk zuinig en heeft meer dan voldoende koppel om de 1.510 kg wegende 508 tot een vlotte reisauto te maken. De fijnste 508 is volgens ons echter de benzineversie. Die weegt zo’n 115 kg minder dan de diesel en heeft ook meer vermogen. Hij is als reisauto net zo goed als de diesel, maar heeft qua dynamiek net iets meer te bieden. Zeker op de slingerende Franse bergwegen heeft deze versie onze voorkeur. Standaard zijn de topversies van de nieuwe Peugeot 508 uitgerust met adaptieve dempers, die je naar eigen behoefte van vergeeflijk tot stuiterhard kunt instellen. De 508 rijdt het fijnst in ‘Comfort’ en ‘Normaal’; de straffe instelling van de dempers voelt misschien sportief, maar op de openbare weg rijdt het niet prettiger. Peugeot levert de sterkste motorversies standaard met een fijne achttrapsautomaat, die ook te bedienen is met schakelflippers achter het stuurwiel. Wie liever een handgeschakelde versie wil, kan slechts één versie kiezen: de 1.5 diesel met 130 pk. Met zijn vanafprijs van 38.590 euro is dat ook de ‘instapper’ van de 508. De voordeligste benzineversie is de 1.6 turbo met 180 pk en die is ook voorzien van de achttrapsautomaat. Die versie kost minimaal 42.190 euro. Wil je de sterkste motorisering, dan ben je voor de benzineversie minimaal 54.790 euro kwijt en voor de diesel zelfs 55.340 euro. Dan krijg je van Peugeot ook wel het allerhoogste uitrustingsniveau.



Statement

Peugeot is geen prijsvechter met de nieuwe 508. Toch is ook bij deze bedragen veel te zeggen voor de Franse sedan. Hij is stijlvol, rijdt buitengewoon goed, is mooi gebouwd en biedt alles wat je wilt in deze klasse. Zo praktisch als een Peugeot 5008 is hij natuurlijk niet, maar daar staat tegenover dat een 508 veel onderscheidender is. Een statement, zo je wilt.

Door: Wouter Spanjaart