MCLAREN SENNA ECHTE SCHOONHEID

HET UITERLIJK VAN DE MCLAREN SENNA KREEG NIET DIRECT DE HANDEN OP ELKAAR. DESIGNER ROBERT MELVILLE VERTELDE ONS AL EERDER DAT HET UITERLIJK ONDERGESCHIKT IS AAN DE AERODYNAMICA. WE HEBBEN ER NU IN GEREDEN EN DE AUTO BLIJKT SENSATIONEEL TE ZIJN.

Vorig jaar maakten we kennis met de McLaren 720S. Die auto was toen het nieuwste en beste van het merk uit Woking. Nu staat op het circuit van Estoril een rijtje 720S’en klaar, als opwarmertje en om het circuit te leren kennen. De keuze voor het Autódromo Fernanda Pires da Silva is niet toevallig, want op dit circuit won Ayrton Senna in 1985 voor het eerst een F1-race. In de jaren dat de Formule 1 hier kwam, was het circuit iets langer: 4.360 meter toen, tegen 4.182 meter nu. Toen telde het twaalf bochten, nu dertien. Maar in grote lijnen is het nog hetzelfde. Maar de veranderingen zijn lang niet zo groot als bijvoorbeeld de wijzigingen die Zandvoort in de loop der jaren onderging. En dus kunnen we ons ook voorbereiden op onze rondjes Estoril door op YouTube oude filmpjes van de meester zelf te bekijken. Daarop zijn overigens niet alleen maar hoogtepunten te zien, want in 1989 was hij betrokken bij een berucht incident: de al gediskwalificeerde Nigel Mansell probeerde Senna in te halen, maar raakte hem daarbij op het rechterachterwiel, waarna beide auto’s de bocht uit vlogen.

COMPROMISLOOS

Dat McLaren de Senna op een circuit introduceert, is niet zo gek als je bedenkt wat het doel van de auto was tijdens de ontwikkeling. Testrijder Gareth Howell: “De opdracht was om een auto te ontwikkelen die zo goed mogelijk is voor het circuit, maar die wel op de openbare weg mag rijden. In zekere zin heb je het dan makkelijker dan bij een auto als de 720S, want daar zoek je naar het best mogelijke compromis. Dat is een auto die zowel op de weg als op het circuit moet excelleren. Diezelfde uitdaging hebben we nu ook weer bij de BP23, de opvolger van de F1 die we volgend jaar introduceren. Die auto moet een hypercar worden op het niveau van de Senna, maar waar de Senna vooral op het circuit gericht is, zal de BP23 voornamelijk op de openbare weg gefocust zijn. Maar waar iedereen het accepteert als de Senna niet de ideale auto voor de straat is, zullen we afgefakkeld worden als de BP23 op het circuit niets klaarmaakt. Dat maakt de Senna de meest compromisloze McLaren tot nu toe.”

ONDERGESCHIKT

De rol van de openbare weg is bij de McLaren Senna zo ondergeschikt dat we er niet eens komen. Als we écht heel benieuwd zijn, kunnen we wel een rondje over het circuit doen met de handling mode in Comfort (in plaats van de geadviseerde racemodus), maar bij de ontwikkeling speelde die ook maar een bijrol. Projectmanager Mark Gayton: “We hebben op meer circuits getest dan met welke eerdere McLaren dan ook. Niet alleen hier op Estoril, maar ook op de Nürburgring en op talloze andere circuits. De enorme downforce die de auto kan genereren, tot 800 kilogram, is daarvan het resultaat. Eerlijk gezegd konden we nog verder gaan, maar dat werd teveel. Je hebt namelijk ook nog vering, demping en banden nodig die dat aankunnen.” Het resultaat mag er zijn, want vergeleken met de P1 doet de Senna vrijwel alles beter. Niet iets beter, maar véél beter. Voor die P1 hoeven we voorlopig overigens geen directe opvolger te verwachten; de Ultimate Series, de toplijn van McLaren, bestaat voorlopig alleen uit de Senna en de nog te introduceren BP23. In Track 22, McLarens businessplan tot 2022, komt die opvolger niet voor. Daarin staat overigens wel dat tegen die tijd de helft van de McLarens van een hybride aandrijflijn voorzien moet zijn. Gayton: “Voor de Senna was dat geen optie. Op het circuit is iedere kilo er een. Dan wil je geen aandrijflijn die 150 kilogram extra gewicht toevoegt.”

BELEVING

In vergelijking met de P1 heeft de Senna 40 procent meer downforce. Pirelli heeft bovendien speciale banden voor de Senna gemaakt. Dat zijn twee factoren die de Senna een aanzienlijk kortere remweg dan de P1 bezorgen. Om van 200 kilometer per uur tot stilstand te komen heeft de P1 een afstand van 116 meter nodig, terwijl de Senna genoeg heeft aan 100. Bij het aanremmen van een van de bochten op Estoril wordt een remkracht van -2,1 g bereikt.



Cijfers zijn echter maar cijfers, want bij een auto als deze draait het om de beleving. Daar kunnen we kort over zijn, want de Senna is een regelrechte sensatie. Dat komt óók doordat de auto enorm voorspelbaar – en daarmee vertrouwenwekkend – is. Daardoor kun je ook (misschien wel: juist) als minder getalenteerde bestuurder enorme vooruitgang boeken. In onze eerste rondjes op Estoril begonnen we op het rechte stuk al 200 meter voor de bocht te remmen, wat bij snelheden boven 250 geen enorm lange afstand is. In onze laatste rondjes was de snelheid opgelopen tot ruim 290 kilometer per uur en merkten we dat je ook 150 meter voor die bocht kon remmen. Voor een flauwe knik naar rechts remden we in onze eerste ronden, terwijl we er in de laatste ronden volgas doorheen gingen.

BIJZAAK

We waren zeer onder de indruk van de 720S, maar de Senna overtreft hem op het circuit totaal. Hij is niet een paar procent beter, maar bijna kwadratisch. Typisch McLaren, want wat dat betreft is het een soort Britse versie van Porsche: de laatste is altijd de beste. Waartoe de Senna in staat is, grenst aan het ongelooflijke. Het is veel meer dan de meerderheid van zijn kopers ooit aankan. Toch zijn dat geen parels voor de zwijnen, want het maakt hem mooi als een stuk techniek. Je kunt de ongelooflijk lichte voorschermen, stoelen en achterspoiler bekijken en genieten van hoe het gemaakt is. Maar wat hem geweldig maakt, is dat hij de bestuurder aanspoort om het beste uit zichzelf te halen. Zijn uiterlijk is bijzaak. Ook hier geldt weer: echte schoonheid zit vanbinnen.



Door: Perry Snijders