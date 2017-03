Lexus IS 300h: Puntjes op de IS

Om een midlifecrisis voor te zijn, gaf Lexus de IS 300h na drie jaar een tussentijdse opfrisser.

Subtiele uiterlijke retouches aan de koplampen, de bumper, de grille en de achterlichten brengen de IS – Lexus’ concurrent voor de Audi A4, BMW 3 en Mercedes C – beter in lijn met de rest van het gamma. Het zijn vooral puntjes op de i bij een model dat tot nu toe geen echte vuist kon maken tegen de genoemde concurrenten. Niet vreemd, want een stationwagen ontbreekt (in deze klasse goed voor zeker de helft van de verkopen) en diesels zijn evenmin leverbaar (verantwoordelijk voor nog eens een kwart van de verkopen). Dan sta je dus al met 2 – 0 achter in dit belangrijke stukje van het premiumsegment.



De enige krachtbron, maar wel een uitstekend alternatief voor een dieselmotor, is de hybride aandrijflijn van de Lexus IS 300h. Een 2,5 liter viercilinder benzinemotor werkt samen met elektromotor en dat levert een ‘systeemvermogen’ op van 223 pk. Daarmee voelt de auto normaal gesproken niet extreem vlot aan, voornamelijk omdat de krachtontplooiing dankzij de continu variabele overbrenging zo geleidelijk gaat. Met een draaiknop op de middentunnel kun je echter wel een sportstand oproepen die hem voelbaar alerter laat reageren en dan meer dynamiek in de aandrijving brengt.



Beter in bochten

Lexus nam ook het onderstel onder de loep, wat resulteerde in een verbeterde dynamiek en scherpere stuurreacties. Dat mist zijn uitwerking niet, want de Lexus IS 300h is duidelijk communicatiever geworden en laat zich met genoegen over een bochtig traject sturen.



Toch ligt de nadruk bij deze Lexus IS 300h vooral op brandstofeconomie, lage gebruikskosten en betrouwbaarheid, zo leren we tijdens de persbriefing. En op luxe, want een IS heeft gemiddeld voor vier mille meer aan spulletjes aan boord dan rivaliserende modellen. Waarbij de auto zich qua veiligheidsopties helemaal kan meten met de concurrentie en de afwerking nog wat hoogwaardiger is geworden. Dat moeten argumenten zijn om de zakelijke rijder over de streep en uit zijn diesel te trekken.

Door: Mario Vos