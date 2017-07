De nieuwe Jeep Compass moet gaan meeprofiteren van de Europese verkoophype rond midi-SUV’s en crossovers. Het is een Jeep in de waarachtige zin van het woord: stoer en met alles erop, eraan en erin, maar ook eronder vanwege een serieus offroad-onderstel. Op de bergwegen en rotsachtige paden van het Portugese Sintra beproeven we of zijn capaciteiten overeenstemmen met zijn good looks.

Wij vinden hem warempel mooier dan de Jeep Grand Cherokee met wie hij veel van zijn design deelt. Het zijn met name de neuspartij, met de zeven karakteristieke koelsleuven, en de meer gedrongen dimensies die het hem doen. De nieuwe Jeep Compass staat halfhoog op kloeke wielen, heeft korte overhangen met extra scherpe aan- en afloophoeken en een massieve romp met daarboven scherpgesneden ruiten onder een fraai aflopende dakpartij. Brede, vanuit de flanken omhoog uitgesneden c-stijlen suggereren aandrijfkracht, terwijl vier eveneens hoekig uitgesneden wielkasten beloven dat het niet bij uiterlijk vertoon blijft. Skidplates onder de auto zijn daarvan eigenlijk nog het beste – zij het grotendeels onzichtbare – bewijs. In Europa is het hardst groeiende verkoopsegment dat van de midi-SUV en crossover. Inmiddels betreft 45 procent van de nieuwe autoverkopen deze autosoort. Grappig, want de wereld is meer geplaveid dan ooit en het merendeel van de mensen – prospects – leeft in stedelijke gebieden. De trend richting hoger rijden draait om hunkering, lifestyle, kortom. En waarom ook niet? Onzes inziens hoort daar dan ook een echte Jeep bij. De nu afgeloste oude Compass bezat een, laten we zeggen, ‘minder strelend’ ontwerp, terwijl uitstootonvriendelijke motoren overeenkomstige consequenties hadden voor de verkoopprijs en dus verkoopsucces. Maar dat alles is met deze nieuwe editie, waaraan twee jaren is gewerkt, pardoes vergeten. En vergeven.



Moeiteloos surfen

Naar verluidt is deze nieuwe Compass het resultaat van een wel zeer intensieve samenwerking tussen de Amerikanen en het Italiaanse moederbedrijf. Zo staat hij op een met 16 centimeter verlengd Fiat 500X-onderstel waarbij allerlei composietmaterialen zijn toegepast voor het laagste gewicht bij de grootste sterkte. Qua krachtbronnen vinden slechts de modernste Italiaanse Multi-Air 2 turbobenzinemotoren en Multi-Jet 2 turbodiesels hun weg naar de Jeep. De new Compass is voorts voorzien van de nieuwste boordelektronica voor instrumentatie, rijsystemen en ‘Uconnect’ entertainment- en infotainmentapparatuur. Het interieur is overigens ontegenzeggelijk Fiat. We bedoelen: met een Italiaanse vorm- en materiaalrijkdom. Als gezegd: een mooie kar. Jeep zelf zegt: ‘Gamechanger’.



CARROS bereed in Portugal de meest uitgebreide Compass uit het gamma: de Trailhawk-versie met 170 pk dieselmotor, 4WD, automatische 9-bak en Jeep’s Active Drive Systeem waarmee via Selec-Terrain automatisch rijhoogte, vering, demping en natuurlijk aandrijvingen en rij-assistenties worden ingesteld. En wel via de keuzestanden Auto/Snow/Sand/Mud/Rock. Vanuit het drukke Lissabon zetten wij in de stand ‘Auto’ koers naar Sintra. We zitten SUV-waardig verheven, voelen ons overeenkomstig, en pareren de verkeerschaos mede daardoor met een bijzonder soort gemak en plezier. Motor en bak arbeiden in volstrekte harmonie, moeiteloos op het reuzenkoppel surfend, dan wel levendig dooraccelererend wanneer de snelheidsgeest vaardig over ons wordt. Via negen momentloos schakelende verzetten naar alle snelheden.



Verbazend

Op inmiddels bochtige bergwegen ervaren we eens temeer dat surfen op Newtonmeters. Hoewel we sommige haarspeldseries ook zeer on-Jeeps, want met diepere gasstanden en flipperschakelend aanvallen. Kinderlijk opgetogen over hoe goed dat gaat. Wat wil je ook? Met een 4WD-Jeep? Welaan: offroad-rijden is wat we nu willen. We arriveren bij de trialsectie in de bergen boven Sintra. Een parcours met verschillende delen. Kuilige en bochtige gravelpaden, rotsbeklimming, steile zandhelling op en af, et cetera. Bij elke sectie een offroad-expert die ons brieft en de juiste stand van Selec-Terrain adviseert. De Jeep doet dan de rest. Waarvan verbazend genoeg inderdaad acte. Zo gemakkelijk als dit klinkt, zo complex en sensationeel is wat de Compass zelfstandig blijkt te kunnen. Iets dat eens temeer blijkt als je het parcours ook een paar maal ‘manueel’, dus eigenhandig, doet. Leuker, spannender, spectaculairder. Maar niet sneller. Of veiliger. Ook en vooral voor de urban cowboy (m/v). De nieuwe Jeep Compass heeft alles in zich om een succes te worden. Uiterlijk, specificaties, een omnipotent soort rijden. Dat het Jeep ernst is, spreekt bovendien uit het feit dat hij in Nederland in twee benzineversies, twee dieselmodellen, vierwiel- of alleen voorwielaandrijving en vier uitrustingsniveaus leverbaar is. En wel vanaf 31 mille. Voor een echte Jeep!



Door: David Bakels

Fotografie: Jeep