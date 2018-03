Voorproefje uit het magazine – BMW I3 ‘S’: Unieke manier van rijden

Op 22 maart ligt er weer een gloednieuwe editie van CARROS in de kiosk. En daarin is heel wat moois te lezen. Zo reden we in Portugal met de BMW i3S .

In de luwte van zijn benzinebroeders werkt BMW’s elektrische i3 op geheel eigen wijze aan de verovering van de EV-markt. De futuristisch gestylede, praktische en ook nog rappe EV heeft een alleszins bruikbare actieradius. En nu is er dan de i3s. Met de ‘S’ van Sport. Althans: zo voelt dat.

Tegelijk met de nieuwe M5 introduceerde BMW in Portugal deze upgraded versie van de in 2015 geïntroduceerde i3. De fabriek spreekt zelfs van een ‘ingrijpend herziene’ versie, nu er vanwege 7 kW (10 pk) en 20 Nm extra maar liefst 135 kW (184 pk) en 270 Nm worden geleverd. De actieradius bedraagt tweehonderd kilometer en die kan dankzij de optionele Range Extender met nog eens 130 kilometer worden vergroot. De i3S profiteert bovendien van allerlei verbeteringen, zoals fraaie 20-inch sportwielen met bredere banden bij ook nog 40 millimeter grotere spoorbreedten en een met 10 millimeter verlaagd Sport-onderstel met aangepaste vering, demping en stabilisatoren. Toe te juichen is voorts de uitbreiding van de diverse digitale (BMW ‘Connect’) diensten.



Alles elektrisch

Wij reden een volle dag met de i3 ‘S’ (zonder Range Extender!) in en rond Lissabon en maakten aansluitend nog een tocht door het heuvelland. Alles elektrisch. En waren niet eens stilletjes – want regelmatig zelfs ronduit uitbundig – opgetogen over het superieure rijgedrag en de buitengewoon felle en schijnbaar oneindige acceleratie van deze full-EV. Een extra mooi gevoel bekruipt –overheerst zelfs – dan ook nog het gemoed wanneer we beseffen dat je dit allemaal doet – ervan geniet – zonder rook, damp, gas, fijnstof of zelfs ‘stank’ voor het aangenaam verpozen achter te laten. Althans: niet dáár. Rest ons het eens temeer spijtige besef dat deze unieke manier van rijden vanwege de relatief hoge prijs van deze BMW i3S (nog) niet voor iedereen weggelegd is.





BMW I3 ‘S’

Motor: BMW ‘eDrive’ elektromotor met geïntegreerde laad- en recuperatietechniek, 135 kW (184 pk), 270 Nm, batterij 353 volt, 94 Ah lithium-ion-accu

Actieradius in km: 200 (met range-extender: 330 km)

Transmissie: Geen versnellingsbak, achterwielaandrijving

L x B x H in cm: 401 x 179 x 159

Wielbasis in cm: 257

Gewicht in kg: 1.385

0-100 in sec: 7,7

Top in km/u: +160

Prijs in euro v.a: 45.432

Door: David Bakels