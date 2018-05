Audi A7 Sportback: Verbinding

Luttele maanden na de nieuwe A8 zet Audi alweer een nieuw model in de schijnwerpers: de A7 Sportback. De vijfdeurs sportcoupé maakt de verbinding tussen verleden en toekomst.

Designchef Marc Lichte haalde zelf het laken van de nieuwe A7 Sportback. Het was een ‘thuiswedstrijd’, want hij onthulde de auto in Audi’s nieuwe designcentrum in Ingolstadt. Het nieuwe ontwerphoofdkwartier is de kraamkamer van een recordaantal nieuwe Audi’s. Gemiddeld presenteert Audi het komende jaar elke drie weken een nieuw model. De A7 Sportback is trouwens niet geboren in het zojuist gereedgekomen gebouw. Maar hij maakt wel de verbinding tussen verleden en toekomst. Zijn gelijknamige voorganger legde qua design al een link met het verleden met z’n retro-achtige achterzijde – een knipoog naar de Audi 100 Coupé uit de jaren zeventig. Die auto was destijds Audi’s eerste stap op weg naar de status van premiummerk.





‘LICHTGEZICHT’

Tegelijk is de nieuwe A7 Sportback in het topsegment de meest vooruitstrevende Audi. En een nieuwe stap in de ontwikkeling van de designtaal van het merk met als inspiratiebron het studiemodel Prologue. De komende jaren zullen Audi’s minder op elkaar gaan lijken, als we Marc Lichte mogen geloven, maar de A8, A7 Sportback en A6 zullen zichtbaar nauw verwant blijven.

Dat is in elk geval aan de voorzijde van de A7 goed te zien. Die vertoont grote gelijkenis met de A8, ook al is de grille met zes horizontale spijlen lager en breder dan die van zijn grotere sedanbroer. In vergelijking met zijn voorganger komt de nieuwe A7 Sportback duidelijk sportiever, atletischer en markanter voor de dag. Maar het grootste verschil is het ‘lichtgezicht’ van de auto: led-techniek en een soort choreografie van lichteffecten die de eigenaar groet bij het ont- en vergrendelen van de auto, maken de A7 direct herkenbaar. Optioneel is zelfs laserlicht leverbaar voor het grootlicht.

HAPTISCH

De nieuwe A7 heeft op enkele millimeters na dezelfde buitenmaten als zijn voorganger, net geen vijf meter lengte dus, maar hij oogt breder en lager. Het interieur is echter ruimer, door de langere wielbasis. Dat merk je vooral achterin, waar de beenruimte is gegroeid. Maar dehoofdruimte is daar vanwege de dalende daklijn nog altijd niet riant. Het interieur lijkt verder sterk op dat van de A8, met veel black panel-beeldschermen die je bedient door ze aan te raken. Audi heeft echter geen gewone aanraakschermen, maar ‘haptische’ schermen, die een voelbare klik geven als je ze aanraakt. Dat werkt prettiger volgens Audi. Om het sportievere karakter van de A7 te benadrukken, is de middenconsole inclusief die beeldschermen meer op de bestuurder gericht.





‘MILD HYBRID’

Audi laat nog niet het achterste van de tong zien als het om de aandrijving gaat. De A7 Sportback debuteert als 55 TFSI quattro, zoals de nieuwe typeaanduiding de 3,0-liter V6 turbomotor op benzine omschrijft. Die levert 250 kW (340 pk) en 500 Nm koppel. Dat gaat via de quattro-vierwielaandrijving naar alle vier de wielen. Net als in de A8 zet Audi ‘mild hybrid’-technologie in. Dat betekent dat een starter-generator remenergie terugwint en de motor uitschakelt wanneer dat even kan. Starten gaat vrijwel ongemerkt en bliksemsnel omdat de techniek gebruikmaakt van 42 volt. Meer motoren heeft Audi nog niet aangekondigd voor de A7. Maar er volgen zeker nog vieren zescilinders op benzine en diesel. En er komen ook nog extra sportieve uitvoeringen aan, met het label S7 en RS7, die zich uiterlijk nadrukkelijk onderscheiden van de gewone Audi A7. Het zal wel bijna 2019 zijn voordat je die kunt bestellen, maar voor de A7 Sportback kun je nu al je handtekening zetten bij de Audi-dealer.

Door: Mario Vos