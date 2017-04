Afgelopen december – ik had het er al eerder over willen hebben – zag ik in Amsterdam een open auto met erin een Sinterklaas en twee verdomd zwarte Pieten. Zij stonden te wachten voor een stoplicht. Grappig te zien hoe Sint met één hand aan het stuur en de andere aan een veel te grote mijter trachtte te zwaaien naar omstanders. Al met al een lollig tafereel met de uitgelaten Pieten als kers op de taart… totdat twee kortgeschoren knullen op een scooter langszij kwamen en er vanuit het niets gestompt en geschreeuwd werd. De stemming kantelde in een seconde van koddig naar grimmig. Exact op het verspringen van het licht ging Sint als een volleerd coureur met spinnende wielen van acquit om te ontsnappen aan de scooterpiloten, maar dat belette deze niet het plaatwerk van de cabriolet een vileine trap mee te geven. Boing! Het moet tot op grote afstand hoorbaar geweest zijn. Hier werd een actuele kwestie (waarin louter heethoofden het woord voeren) op straat beslecht. Passanten die juist nog verrast toekeken, draaiden zich nu af met de onbestemde blik van even daarvoor. Ik dacht er het mijne van, maar ook: ‘Daar zit een stukje in’. Maar toen ik het bovenstaande had neergepend, wist ik: het is wel mooi zo.

Op de fiets in de stad vind ik het bij regen en wind normaal dat auto’s mij een voorrangetje gunnen. Maar dat gebeurt vaak niet en dat maakt nijdig. Ik denk: ‘Wat is dat nu voor moeite, jij zit toch lekker droog terwijl ik zit te worstelen?’ De keer dat een automobilist mij vóór laat, valt echt op, dan zwaai ik omstandig als bedankje. Logisch dus, dat ik op mijn beurt vanachter een autostuur fietsers wél voor laat gaan – maar die gasten bedanken mij dan weer niet, en dat begon te jeuken. Was het daarom dat ik op enig moment mijzelf toestond te breken met een gewoonte? Het brein is lenig; het ontslaat je van een verplichting als dit je uitkomt. Het zei: “Er zijn te veel fietsers. Daar nog langer voor stoppen, heeft geen zin.”

Een agent deelde een bon uit aan een roodlichtrijder… te midden van anderen die niet anders deden. Een van hen – de vinger opgestoken – blèrde “Regeltjesneuker!” Mooi woord. En daarover gesproken, de top van die elite mocht ik een tijdje terug uitvoerig observeren. Dat ging zo: ik stond bij de garage van vrienden mijn kar met een tuinslang af te spuiten toen verderop, op de A1, bij de entree van een tankstation, een autootje een rol maakte. Het koekblikje kwam aan de zijkant, op veilige afstand van de pompen, tot stilstand. Later heb ik begrepen dat ’t vehikel was gaan smeulen, maar de kassajongen was er als de kippen bij met een blusser; de enige inzittende was er toen al uit. Er was sowieso niet veel aan de hand, want fikkie geblust, alles kits. Terug naar de orde van de dag met een doorstromende A1, zou je zeggen. Maar dan reken je buiten de waard, hier: het chapter (zo heet dat toch bij clubs als de Hells Angels?) wild gesticulerende, aan manifestatiedwang lijdende motoragenten (sirene aan, zwaailicht achter de billen). Tot twee uur na het voorval bleef de A1 exclusief gereserveerd voor af en aan raggende motorpolitie die ook nog het achter het tankstation gelegen fietspad tot testbaan had gebombardeerd.

Gun mij alsjeblieft hier nog een A1-overlevering. Het gebeurde in de laatste vorstwinter. Knaap was tijdens het schaatsen op het naast de snelweg gelegen Naardermeer op z’n klep gegaan, z’n scheenbeen had een knak gegeven. Ooit zetten we zo’n knul achter op de brommer voor een lift naar de Eerste Hulppost. Echter, in opgefokte tijden als deze wordt de A1 stilgelegd, jahaa! Dat moet, want landingsstrip voor traumaheli. Beide intermezzo’s veroorzaakten extreem lange, extreem veel viezigheid uitstotende files. Was dit nodig?

Van vaderlandse kneuterigheid naar Parijs. In die stad werd vergaderd door de wereld. ’t Ging over de opwarming van de aarde, “over ons voortbestaan”, werd gezegd. Conferentie’s eindresultaat was “fààntástisch” en “boven elke verwachting”, volgens zich voor schijnwerpers verdringende politici. Zij repten van “historische besluiten met mondiale draagkracht.” Ik zag en hoorde een van zelfkritiek losgezongen horde politieke dieren, en mocht daags daarop het verdict van wetenschappers en klimatologen vernemen: “Gemaakte afspraken zijn bij voorbaat niets waard want: boterzacht, veel te weinig en veel te laat.” En nam dan op de valreep nog kennis van de laatste ontsnappingsroute van de immer presente ontkenners van climate change: “Klimaatverandering zien als mensenwerk komt neer op hoogmoed.” Over lenigheid van het brein gesproken.

Daan van den Wall Bake

Foto: © Brigitte Vincken