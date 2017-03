Koopwijzer Mercedes-Benz SL R107: Bescheiden sporter

Nu de roemruchte Pagode helemaal thuis is op de podia van gerenommeerde veilinghuizen en de SL uit de jaren negentig nog regelmatig in dubieuze staat opduikt in dubieuze advertenties op Marktplaats, is de Mercedes-Benz SL R107 de juiste keuze voor liefhebbers van open genieten. We leggen uit waarom.

De Mercedes-Benz SL mag inmiddels gerust een icoon genoemd worden, vergelijkbaar met tijdloze grootheden als de Porsche 911, Jeep Wrangler en Rolls-Royce Phantom. De SL begon zijn klim naar het Pantheon der autogoden in 1954 met de 300 SL type W198. Deze exclusieve sportcoupé met vleugeldeuren was op verzoek van de Amerikaanse importeur Max Hoffman afgeleid van de W194 raceauto’s. Zijn visie bleek een verduveld scherpe te zijn, want de auto bleek een instant succes en al in 1955 kwam de 190 SL (W121) als een soort betaalbare juniorvariant met open dak. Nu was het hek van de dam. In 1957 volgde de grote SL het voorbeeld van deze kleine tegenhanger en loste de 300 SL Roadster de Gullwing af. De hoekige en bijzonder fraai gelijnde W113 verving de beide Roadsters in 1963 en kreeg door zijn sierlijk gelijnde en afneembare hardtop de bijnaam Pagode. Na acht jaar kwam Mercedes-Benz met de R107 (en dus niet W107 zoals de auto vaak foutief bestempeld wordt) die de hoekige lijnen van de W113 combineerde met de nieuwe horizontale lijnvoering die ook voor de W116 S-Klasse gebruikt zou worden in 1972. De voor- en achterwielophanging waren afkomstig van de Strich Acht middenklasser en de 3.5 V8 deed al dienst in de 280 SE 3.5. Deze eerste serie van de R107 werd tussen 1971 en 1985 geleverd als 280 SL en 350 SL, allen met zescilinders, en als achtcilinder 450 SL, 380 SL en 500 SL.



In september 1985 lanceerde Mercedes-Benz in Frankfurt de gewijzigde SL met onder meer een bijgewerkt uiterlijk, een nieuwe drieliter zescilinder (300 SL) en een 4,2 liter achtcilinder (420 SL). De vijfliter (500 SL) bleef in het aanbod en werd krachtiger door onder andere Bosch KE-Jetronic injectie. Voor de VS, Japan en Australië werd de 272 pk sterke 5,6 liter V8 uit de S-Klasse gebruikt voor de 560 SL, maar die moest om milieutechnische redenen geknepen worden tot een schamele 230 pk. De tweede serie hield het uiteindelijk tot 1989 vol, toen de opvolger in de vorm van de R129 gepresenteerd werd. In maar liefst achttien jaar tijd bouwde de fabriek in Sindelfingen 237.287 exemplaren van de Mercedes-Benz SL R107.



Single malt

Mercedes-Benz-liefhebbers en mensen die weten wat ze kunnen verwachten bij het plaatsnemen in een SL, zijn zich veelal bewust van de bijzondere rijeigenschappen van dit type auto. Zij willen vaak ook niets anders en zijn verknocht aan het comfortabele karakter met bescheiden sportieve trekjes. Wie niet bekend is met het SL-fenomeen en een bloedsnelle, watervlugge sportauto verwacht, loopt het risico flink teleurgesteld te worden. De lettercombinatie SL mag dan ooit voor ‘Sport und Leicht’ gestaan hebben, maar al sinds de 190 SL kreeg comfort duidelijk voorrang op sportiviteit en nam het gewicht alsmaar toe. Dat is voor de meesten even wennen, maar liefhebbers van goede techniek en autorijden gaan hoe dan ook een keer overstag. Als kind hebben we natuurlijk allemaal weleens gehoord dat je bepaalde zaken in het leven moet leren waarderen. Een goed glas Schotse single malt bijvoorbeeld, of truffels, of kaviaar. Wat eerst een beetje vreemd lijkt of zelfs tegenvalt, kan na verloop van tijd uitgroeien tot een ware traktatie. Zo is het met de SL in het algemeen en met de Mercedes-Benz SL R107 in het bijzonder. Met de juiste motor in de lange neus is er overigens prima enorm hard te rijden met deze generatie, maar de auto jaagt niet op, moedigt niet aan. De rust die daar vanuit gaat legt de nadruk op de geneugten van de reis zelf en op die manier moet je als bestuurder dan ook leren genieten. Of leren rijden, zo u wilt…



De specialist

Stolze Classic Cars in De Lier is met gemiddeld dertig SL’s op voorraad een verplicht adres voor wie op zoek is naar een R107. Eigenaar Joop Stolze: “Een goed rijdende SL type 107 leveren wij al vanaf ongeveer 9.000 euro. Hele mooie en gave exemplaren zitten rond de vijftien mille en je ziet de laatste tijd zelfs al een voorzichtige waardestijging. Zelf kopen wij veel auto’s uit de VS in en dan vooral de 560 SL die niet in Europa werd geleverd. De vroege exemplaren zijn ook interessant, want die hebben nog de Europese bumpers, maar die kunnen wij op latere exemplaren natuurlijk altijd monteren. Minder interessant is de SLC, want die is niet zo mooi en ook goedkoper. In Nederland is er op zich best een aardig aanbod, maar qua roest zijn de auto’s uit Amerika vaak beter. Echt een probleem is dit overigens niet, maar wel een punt van aandacht. Motorisch zijn de auto’s onverwoestbaar, maar het spreekt voor zich dat een lagere kilometerstand altijd de voorkeur heeft. Bij normaal gebruik kunnen deze motoren makkelijk 600.000 kilometer mee. De verschillen tussen auto’s van voor en na 1985 zitten vooral in de elektronica, want hoe minder elektronische snufjes, des te minder problemen. Toch is in de praktijk op jaarbasis vaak niet meer nodig dan olie verversen, filters vervangen en af en toe een snaar vernieuwen. Rijden met een SL is puur genieten. Heerlijk met het dak open naar bijvoorbeeld Italië rijden, daar zijn ze voor gemaakt. Het is dan prettig dat de auto zijn waarde behoudt of zelf iets meer waard wordt. Restaureren is nog lang niet aan de orde, want daar is deze generatie gewoon veel te goedkoop voor. De enorme kosten wegen dan niet op tegen het eindresultaat. Zaken als reviseren, eventueel spuiten en deels opnieuw bekleden komen wel voor en het leuke is dat je zelf verrassend veel aan de auto kunt doen. Dat geeft niet alleen veel voldoening, maar is ook heel ontspannend. Alle onderdelen zijn nog verkrijgbaar, dus ook dat maakt het een heel interessante hobby. Maar, waarom moet een auto van dertig jaar oud eigenlijk helemaal perfect zijn? Origineel is altijd het mooiste.”



Aanschaf

3/5

Onderhoud

4/5

Betrouwbaarheid

5/5

Bruikbaarheid

4/5

Prestaties

3/5

Rijplezier

3/5



Rivalen

Maserati Spyder

Aanzienlijk exclusiever dan de SL, maar berucht op het gebied van kwaliteit, afwerking en vooral betrouwbaarheid. De biturbo V6 is sportief met een heerlijk Italiaans temperament en het interieur is rijkelijk bekleed met leer en alcantara. Reparaties en onderhoud vormen een belangrijke kostenpost, maar behendige sleutelaars kunnen veel besparen met handarbeid.

Porsche 928

Door de rijbeleving en ruimte is deze GT een veel beter alternatief voor de SL dan een 911, maar hij is niet als cabriolet verkrijgbaar. Technisch keurig betrouwbaar mits goed onderhouden en de krachtige V8-motoren gaan lang mee en vormen een bron van vermaak. Onderhoud en onderdelen zijn prijzig, maar de aanschafprijzen zijn nog enigszins vergelijkbaar met die van de R107.

Jaguar XJ-S

Net als de SL is de XJ-S leverbaar als coupé en als cabriolet. Technisch vergen deze auto’s veel aandacht en met de complexe V12 in plaats van de zes-in-lijn wordt het al snel een tranendal met hoge (reparatie-)kosten. Nog meer dan de SL is dit een comfortabele toerauto en door de lagere aanschafprijzen op dit moment een aantrekkelijk alternatief voor wie meer van luxe en van sleutelen houdt.



De auto op de foto’s is een 380 SL. Deze Amerikaanse uitvoering uit 1982 met 118.000 mijl op de teller staat voor 16.950 euro te koop bij Stolze Classic Cars (stolzeclassiccars.nl).

Door: Natan Tazelaar

Fotografie: Sander Nagel