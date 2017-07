Dit is de Porsche 911 Safari. En voor 129.900 euro scheurt u ermee weg

Met een Porsche 911 offroad rijden is nu net niet de bedoeling van de iconische sportauto. Of je moet het exemplaar van Belg Bert Houtmann aanschaffen. Deze 911 Safari weet ook buiten het asfalt van wanten.

De Porsche van Bert Houtmann kwam in 1978 ter wereld als gewone 911 SC. Ruim tien jaar geleden vond rally-rijder Eric Brandenburg – Houtmann was zijn bijrijder – het echter tijd voor een make-over. In twee jaar tijd bouwde hij de auto eigenhandig om tot Porsche Safari. Hij wilde met de auto namelijk deelnemen aan de Transsiberië Rally van 2007. De auto kwam hoger op de pootjes te staan, kreeg flinke banden aangemeten en werd voorzien van een beschermplaat aan de onderkant. Ook werd de 3,2-liter zescilinder onder handen genomen en moest de transmissie eraan geloven. De modificaties van de Dr. Brandenburg hadden hun uitwerking. Hij zou 14-daagse Transsiberië Rally in uitrijden.



Te koop

Bijna 40 jaar oud en gelouterd door diverse rallies, staat de opzienbarende Porsche 911 Safari nu te koop. En wel in het Belgische Tienen. Volgens Houtmann kent de auto nauwelijks grenzen. Stenen, duinen, rivierbeddingen; de stoere 911 draait er z’n hand niet voor om. Voor 129.900 euro moet de 911 Safari van eigenaar wisselen.



Beeld: Iconiccars