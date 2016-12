Pak de gloednieuwe agenda voor 2017 maar uit de kast. Sla hem open op zaterdag 18 en zondag 19 maart en noteer: Capital Cars & Classics.

Afgelopen voorjaar werd Capital Cars & Classics voor het eerst georganiseerd met CARROS als een van de mediapartners. De ambitie: op termijn in één adem genoemd te worden met Europese evenementen als Techno Classica en Retromobile. De eerste stap is daar, want vanwege het grote succes is het evenement terug in 2017. Net als vorig jaar is Capital Cars & Classics dé plek waar vraag en aanbod van klassieke auto’s en hun moderne equivalenten bij elkaar komt. En ook CARROS is weer van de partij als mediapartner.



Save the date

Noteer alvast zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017 in de agenda, want vindt de liefhebber in een perfecte industriële ambiance in Amsterdam wederom de ideale mix van met smaak geselecteerde oldtimers, youngtimers en supercars. De hoogwaardige catering is eveneens weer van de partij – speciaal voor de fijnproevers die niet alleen voor de auto’s komen – net als aanbieders van lifestyle artikelen zoals vintage horloges en kleding. Ook te vinden in Amsterdam: organisators van buitenlandse reizen voor het betere stuurwerk.

Beeld: Capital Cars & Classics