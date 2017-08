Historic Grand Prix Circuit Zandvoort: Porsche pakt uit met 908/03

Agendatip voor komend weekend: de Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort. Porsche neemt de 908/03 mee, naast een aantal andere historische modellen.

Op 1, 2 en 3 september kunt u zich als liefhebber van historische bolides prima vermaken op Circuit Zandvoort, want dat staat de Historic Grand Prix weer op de rol. Een van de smaakmakers van deze editie is Porsche, want het merk brengt onder meer de 908/03 mee.

Targa Florio

De 908/03 is een ultralichtgewicht racer die specifiek voor bochtige circuits werd ontworpen in een beperkte oplage van 13 stuks. Het exemplaar dat als snelste auto ooit in de Targa Florio te boek staat komt naar Zandvoort. De bestuurder is al even legendarisch: oud Targa Florio-winnaar (1973) Gijs van Lennep.

Bochtenridder

Porsche ontwierp de 908/03 ooit om te schitteren in twee specifieke races van het World Sportscar Championship van 1970 en 1971: de Targa Florio en de Nürburgring (Nordschleife). Het had op dat moment de uiterst krachtige 917 ter beschikking, maar dat model had met z’n 600 pk sterke twaalfcilinder problemen met bochtige circuits. De uiterst wendbare 908/03 – slechts 545 kilo zwaar -moest dat oplossen en werd naast de 917 ingezet in het wereldkampioenschap van 1970.



Gewichtsverdeling

Bij de 908/03 werd het differentieel achter de transmissie geplaatst. Het logische gevolg was dat de motor en de coureur meer naar voren kwamen te zitten. Het resultaat was een perfecte gewichtsverdeling van 45% vóór en 55% achter. Het vermogen van 370 pk haalde de 908 uit een luchtgekoelde ‘flat eight’ met een inhoud van drie liter.

Ronderecord

De 908/03 bleek zo’n succes dat alle Porsche-rijders met dit nieuwe model wilde racen. Leo Kinnunen zette er zelfs een ronderecord mee op het stratencircuit van de Targa Florio. En bij de 1.000 km van de Nürburgring van 1970 bleek de 908/03 een stuk rapper dan de 917.



Klassiekers

Verder neemt Porsche de 917 met chassisnummer 015/035 (winnaar langeafstandsrace in Spa in 1971) mee naar Zandvoort, de 936/77 (zusterauto van de 936 die in 1977 de 24-uurs van Le Mans won) en de RS Spyder uit 2006 (verschillende wereldkampioenschapen in de American Le Mans Series).