Dit zijn de 5 duurste klassiekers van de Monterey Car Week-veiling

De tweedaagse veilig van de Monterey Car Week is dé plek om klassieker-pareltjes te spotten én te kopen. De topmodellen gaan echter wel weg voor vijf, tien, of zelfs meer dan twintig miljoen dollar.

1. 1956 Aston Martin DBR1 – $ 22,550,000

De onbetwiste koning van de door Sotheby’s georganiseerde Monterey Car Week-veiling was afgelopen weekend de Aston Martin DBR1. Voor ruim 22,5 miljoen dollar ging het pronkstuk over van eigenaar, en dat betekende een record voor een Britse auto op een veiling. De DBR1 is de eerste van in totaal vijf exemplaren en winnaar van de Nürburgring 1000 km van 1959. Onder meer Stirling Moss en Carroll Shelby reden in dit belangrijkste model uit de Aston Martin-geschiedenis.



2. 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta – $ 8,305,000

Op gepaste afstand van de Aston Martin DBR1 staat de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti. Voor ruim 8 miljoen dollar werd de auto geveild, nadat hij bijna 40 jaar doorbracht in de garage van Ferrari-verzamelaars Charles Betz en Fred Peters. In totaal werden er slechts 167 stuks van de 250 GT met korte wielbasis gebouwd.



3. 1959 Aston Martin DB4GT Prototype – $ 6,765,000

Er was nóg een Aston Martin die het uitermate goed deed tijdens de veiling, want op plek drie vinden we de Aston Martin DB4GT Prototype terug. Deze one-off verscheen zes maanden voordat de DB4 werd aangekondigd. Het is een lichtgewicht competitie-versie van de DB4.



4. 1955 Ferrari 121 LM Spider – $ 5,720,000

Die prachtige lange neus en diepblauwe kleur maken de Ferrari 121 LM Spider by Scaglietti een echte blikvanger. Een zeldzame wel te verstaan, want er werd slechts een kwartet van gebouwd. Met een topsnelheid van ruim 290 km/u stond de Ferrari 121 LM Spider in de midden jaren 50 z’n mannetje.



5. 1959 Ferrari 410 Superamerica Series III Coupe – $ 5,335,000

De Ferrari 410 Superamerica Series III Coupe vond vooral z’n weg naar royalties en captains of industry, bewijst het indrukwekkende lijstje van beroemde eigenaren. Onder hen bevinden zich de Sjah van Iran, olie-tycoon William Doheny en onze eigen Prins Bernhard.



Foto credits: Sotheby’s