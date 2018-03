Leve de lente: 5 gloednieuwe cabrio’s voor ultiem rijplezier

Volgens de kalender is de lente dan nu echt begonnen. Dat betekent; het cabrio-seizoen is officieel geopend. En dan kom je uitermate goed voor de dag in een van deze vijf nieuwkomers:

1] Audi R8 Spyder V10 RWS

De R8 is – of je hem nu koopt als Spyder of Coupé – standaard vierwielaangedreven. Bij Audi heet dat natuurlijk ‘quattro’. Maar om het speelplezier te vergroten is de Audi R8 nu in een oplage van 999 stuks ook leverbaar als ‘RWS’; jazeker, een achterwielaangedreven versie. De Audi R8 Spyder V10 RWS is door het ontbreken van onder meer cardanas, lamellenkoppeling en voorasdifferentieel een stuk lichter dan de regulier Spyder, waardoor het vermogen van 540 pk nu slechts 1.680 kilo hoeft voort te bewegen. De Audi R8 Spyder V10 RWS beschikt bovendien over een drift-modus. Die is te activeren door de ESC-sportstand te kiezen binnen de ‘dynamic’-rij-instelling. De auto kost 230.640 euro.



2] Lamborghini Huracán Performante Spyder

Dat je uit een 5,2-liter V10 ook makkelijk 100 pk meer aan vermogen kunt halen, bewijst de Lamborghini Huracán Performante Spyder. De extra rappe Italiaan is bovendien ook nog eens flink lichter dan de open R8 Spyder – 1.507 kilo weegt de Performante – waardoor de verhouding tussen gewicht en het aantal pk’s uitkomt op 2,35 kg/pk. De sprint van 0-100 km/u verloopt in 3,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 325 km/u. En in 9,3 tellen is de snelheid van 200 km/u een feit. Voor de Huracán Performante Spyder komt de lente nog wel te vroeg, want de auto staat pas in de zomer in de showroom.



3] BMW i8 Roadster

We moesten er best wat lentes op wachten – de BMW i8 Coupé stamt namelijk van 2014 – maar nu is de i8 ook eindelijk als Roadster te rijden. De open variant profiteert dan wel meteen van het nieuwe accupakket dat voor de i8 op de markt komt, waarmee de topsnelheid in volledig elektrische modus flink is verhoogd. Voortaan kan geheel elektrisch 105 km/u worden gereden. Dat was slechts 70 km/u. In de eDrive-knop ingedrukt is een snelheid van 120 km/u zelfs mogelijk. De volledig elektrische actieradius van de Roadster bedraagt 53 kilometer. Sportief is de open i8 vanzelfsprekend ook. De spurt vanuit stilstand naar 100 km/u verloopt in 4,6 seconden. De BMW i8 Roadster start bij 163.995 euro, maar voor de extra rijk uitgeruste First Edition betaal je echter flink meer; bijna 181.000 euro. Dan heb je wel een unieke uitvoering, want er worden er namelijk slechts 200 van gemaakt. Een handvol zijn voor Nederland bestemd.



4] Aston Martin DB11 Volante

De Aston Martin DB11 Volante wint het vermogensfeestje in dit gezelschap krachtige cabrio’s niet. De 510 pk sterke 4.0 V8 moet het namelijk afleggen tegen zowel de Audi R8 Spyder V10 RWS als de Lamborghini Huracán Performante Spyder. Ook de 607 pk-sterke 5.2 V12, kan de Italiaanse snelheidsduivel niet overtreffen. Maar wat geeft het, de vierpersoons cabriolet geeft nog altijd heel veel rij- en bekijkplezier ervoor terug. En de auto is nog praktisch ook. Ten opzichte van de DB9 Volante is het bagagevolume met bijna 20 procent toegenomen. Met dank aan de nieuwe kap die veel compacter is.



5] Morgan Plus 8 – 50th Anniversary Special Edition

Met een oplage van 999 stuks is de Audi in dit rijtje niet het enige schaarse model. Van de jubilerende Morgan Plus 8 worden er namelijk slechts 50 gebouwd. Ze gaan door het leven als de Anniversary Special Editions, omdat de Morgan Plus 8 dit jaar 50 jaar bestaat. De Brit met V8-motor weegt slechts 1.100 kilo en komt dus met de 4,8-liter krachtbron van BMW uitstekend van zijn plaats. De sprint van 0-100 km/u verloopt in 4,5 tel. De jubileumeditie is herkenbaar aan z’n diepblauwe lak – net als de eerst Morgan Plus 8 uit 1968 – en z’n gele contrasterende accenten.