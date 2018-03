PAL-V Liberty: de vliegende auto van Neerlands makelij is klaar voor doorbraak

Supercars genoeg op de Autosalon van Genève. Maar vliegen kunnen ze geen van allen. Daarvoor kijken ze jaloers naar de PAL-V Liberty, elders op de beursvloer; een revolutionair Nederlands autootje met wieken.

Op de Autosalon van Genève staat PAL-V te glimmen van trots. Het bedrijf uit Raamsdonksveer presenteert aan de wereld namelijk haar Liberty; de eerste commercieel verkrijgbare vliegende auto. Volgend jaar moet de Liberty al in de verkoop gaan. De auto met wieken is dan ook al tientallen keren besteld. De Liberty kost 499.000 euro (ex. BTW), maar dan heb je wel de ‘Pioneer’; een limited edition in een oplage van 90 stuks. Later volgt er dan nog de Liberty Sport. Die is met 299.000 euro (ook weer ex. BTW) aanzienlijk goedkoper. Voor zulke bedragen kun je ook een tweezitshelikopter aanschaffen, maar dat is er dan geen eentje die transformeert tot auto voor op de openbare weg.



Certificering

Voorlopig mag je de PAL-V Liberty nog niet gebruiken in Nederland. Zoals dat gaat bij innovatieve vervoersmiddelen als de Liberty moet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de RDW en Inspectie Leefomgeving en Transport bepalen of de vliegende auto gecertificeerd kan worden. Als dat een feit is, mag de PAL-V ook echt de weg op. En de lucht in. PAL-V zegt dat haar Liberty ontwikkeld is met de huidige wet- en regelgeving in het achterhoofd. “Als je de wet moet aanpassen, ben je veel te lang bezig”, aldus Marco van den Bosch van PAL-V in het NRC. PAL-V heeft tien jaar gewerkt aan haar introductiemodel.

Vliegen

De PAL-V Liberty zal in productietrim 664 kilo zwaar zijn. De auto met vliegcapaciteiten is daarbij 4 meter lang en zo’n twee meter breed. Ook is de Liberty 1,7 meter hoog. Op de weg bedraagt de topsnelheid 160 kilometer per uur en met een volle tank van honderd liter moet er zo’n 1.300 kilometer zijn af te leggen. Eenmaal opgestegen stijgt de topsnelheid naar 180 km/u. De actieradius neemt dan af naar 400 tot 500 kilometer. Ruim voldoende echter voor de meeste toepassingen.



Korte startbaan

Wie zijn Liberty wil omtoveren van auto naar gyrokopter is ongeveer vijf minuutjes kwijt. Zo moeten onder meer met de hand de rotorbladen worden uitgevouwen. Even opstijgen vanaf het dak van je kantoorgebouw is er niet bij. Een korte startbaan van 80 tot 180 meter is nodig om de gyrokopter de lucht in te krijgen. Voor het landen is slechts een baantje van 30 meter nodig. Een half voetbalveld is dus meer dan voldoende. Of je gebruikt gewoon je achtertuin.

Private Pilot License

De PAL-V Liberty-eigenaren moeten voordat ze met hun vliegende auto op pad kunnen wel op les. Om de gyrokopter te mogen besturen is het Private Pilot License (PPL) vereist. 35 uur aan vlieglessen en theorie moet voldoende zijn, waarna nog 10 uur les in de PAL-V volgt. Momenteel worden er al lessen gegeven op Breda International Airport, maar ook elders in de wereld start PAL-V met het aanbieden van Private Pilot License-cursussen.