Jaguar E-Pace P200 geprijsd. Maar wat kosten anders SUV’s met 200 pk?

De Jaguar E-Pace start bij 48.800 euro, maar dan heb je een 150 pk sterke diesel. Nu heeft Jaguar een nieuwe benzineversie met 200 pk aan het modelgamma toegevoegd en die kost 66.200 euro. Best een aardig prijskaartje. CARROS.nl duikt in de prijslijsten en zocht uit welke vierwielaangedreven benzine-SUV’s met een vermogen van circa 200 pk op je wensenlijstje kunnen. Een selectie:

Jaguar E-Pace P200 – 66.200 euro – 200 pk

De nieuwe E-Pace P200 komt onder de P250 te staan en is voorzien van een viercilinder krachtbron die dus goed is voor 200 pk en een maximumkoppel van 340 Nm. De sprint van nul naar honderd verloopt in 8,2 tellen. De P200 is verder voorzien van een automatische transmissie en vierwielaandrijving.



BMW X3 xDrive 20i – 59.995 euro – 184 pk

De BMW X3 xDrive 20i laat zich goed vergelijken met de Jaguar E-Pace P200. Ook bij die versie is vierwielaandrijving standaard in combinatie met een automaat. Op het gebied van vermogen haalt de X3 het niet bij de E-Pace, toch zegt dat maar weinig, want de Beierse SUV snelt in 8,3 seconden van nul naar honderd.



Mercedes-Benz GLC Allrounder 250 4Matic – 65.573 euro – 211 pk

De Mercedes-Benz GLC Allrounder 250 4Matic perst een vermogen van 211 pk uit z’n viercilinder motor. De Duitsers is daarmee bijna één tel sneller van z’n plaats dan de Brit bij een nul naar honder-sprint. Vierwielaandrijving is aan boord, net als de 9G-TRONIC automaat. Kortom, een fractie goedkoper, maar flink sneller.



Lexus NX 300h AWD – 56.495 euro – 197 pk

Een rappe jongen is de Lexus NX 300h AWD zeker niet. Als we hem op de 0-100 km/u-sprint vergelijken met bovenstaande modellen dat valt de Japanner uit de toon met een kloktijd van ruim negen seconden. Lexus noemt de auto bovendien een crossover en geen SUV. Wel weer aardig: het is een hybride zonder stekker.



Volkswagen Tiguan Allspace 4Motion Highline Business R – 59.932 euro – 220 pk

De Volkswagen Tiguan kost met instapprijs van 33.500 euro ongeveer de helft van Jaguar E-Pace P200. Maar als je een beetje rondneust in de prijslijst, kom je met de zevenzits Allspace in de meest luxueuze trim opeens akelig in de buurt van de 60 mille. Het vermogen is dan 220 pk.



Alfa Romeo Stelvio 2.0T AWD – 55.990 euro – 200 pk

Ja, en waarom niet eens een keer een Italiaanse SUV kiezen? De Alfa Romeo Stelvio 2.0T AWD biedt 200 pk aan vermogen aan voor ruim 10.000 euro minder dan de Jaguar en dan heb je ook nog eens een goed sturende én goed uitziende auto voor je deur staan. Een snelle hoogpotige ook, want in 6,7 seconden flitst de Alfa Romeo Stelvio 2.0T AWD van 0-100 km/u.



Mazda CX-5 Skyactiv-G 4WD GT-M -51.990 euro – 194 pk

De zeer goed aangeklede Mazda CX-5 Skyactiv-G 4WD GT-M moet het vooral hebben van z’n rijke standaarduitrusting want op sportief gebied kan hij zich alleen meten met die andere Japanner in dit rijtje: Lexus NX 300h AWD. Snel is-ie dus niet, maar wel zeer prijsvriendelijk. Voor nog geen 52 mille staat de auto in de showroom.



Audi Q3 2.0 TFSI quattro S tronic – 47.390 euro – 180 pk

Audi valt met de Q5 buiten de boot in dit lijstje. De instapbenzineversie –de 2.0 TFSI – start namelijk bij een fiks hoger vermogen van 252 pk. Je zou dan de Audi Q3 2.0 TFSI kunnen bestellen die het tot 180 pk schopt. Dan ben je dus veel goedkoper uit (je blijft onder de 50 mille), terwijl de auto flink sneller van z’n plaats is. In 7,6 seconden snelt de Audi Q3 2.0 TFSI quattro S tronic van nul naar honderd. Dat je een compactere SUV bezit dan de Q5 kun je compenseren met een zeer riante duik in de optielijst.