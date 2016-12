In de voetsporen treden van Tesla Motors. Dat willen er meer. Het meest ambitieuze jongetje van de klas is Faraday Future, maar volgens ingewijden zijn de Amerikanen op sterven na dood.

CARROS schreef vaker over Faraday Future. Niet omdat we meteen zitten te wachten op elektrische aangedreven ‘ruimteschepen’ of indrukwekkende ‘batmobiels’ die de start-up ons voorschotelde, maar wel omdat hun tomeloze ambitie ons intrigeert.



Bankroet

Zouden we na Tesla Motors dan toch nog een tweede nieuwe autofabrikant erbij krijgen die het opneemt tegen de gevestigde orde van vaak stokoude automerken? Het antwoord lijkt voorlopig op een ‘nee’ uit te draaien, want hoewel Faraday Future haar eerste productiemodel over twee weken op de CES wereldkundig maakt, kan het een maand later al bankroet zijn, meldt een bron aan The Verge. “Als ze geen geld vinden na de CES, is het geld op in februari”, zegt hij in een artikel dat gisteren verscheen.

Schema

The Verge schrijft in “Achter de schermen bij Faraday Future, een elektrische autofabrikant op het randje van omvallen” dat Faraday Future al vanaf het begin achter de feiten aanloopt. Precies een jaar geleden – ook weer op de CES – toonde het niet als aangekondigd een productiemodel, maar de megalomane FFZero1 met 1.000 pk. Vervolgens bleek de bouw van de één miljard dollar kostende fabriek in Nevada achter op schema te lopen en stapten in een tijdspanne van enkele maanden zeker zes stafleden op.



Dictator

De maandelijkse bijdragen van Chinese miljairdair Jia Yueting droogden eveneens op, weet The Verge te vertellen. Bovendien stelt Yueting zich op als dictator en werd personeel van Faraday Future ingezet om aan de LeSee te werken, een elektrische auto van LeEco, een ander bedrijf van Yueting.

Intellectueel eigendom

Voormalig werknemers van Faraday Future melden dat FF uit twee entiteiten bestaat. Zo is er op de Cayman-eilanden een bedrijf opgericht dat het intellectuele eigendom beheert. “Als je een investeerder bent, dan ben je de pineut. Het bedrijf is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom”, zegt een ex-manager tegen The Verge. Een ander zegt dat de investeerders geen gevaar lopen, maar wel de toeleveranciers. In het geval van een faillisement staan ze als schuldeisers buiten spel. En nu merken juist de toeleveranciers van Faraday Future het meest van de financiële problemen. Ze worden niet of te laat betaald. Zo heeft de toeleverancier van de stoelen voor het eerste productiemodel van FF een proces aangespannen. FF moet als gevolg daarvan op zoek naar een nieuwe toeleverancier voor haar stoelen en dat is een zeer tijdrovend proces.

Een mirakel lijkt nodig om FF een toekomst te gunnen. Maar was daar in het najaar van 2008 ook al geen sprake van bij ene Tesla Motors?