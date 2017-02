Fotoverslag: Op bezoek bij de Bugatti Chiron-‘fabriek’ in Molsheim

Uit de Franse Elzas komt niet alleen wijn. In Molsheim wordt de nieuwe hypercar van Bugatti gebouwd; de 1.500 pk sterke Chiron. Hij rolt niet uit een fabriek maar uit het ‘Atelier’.

Het ‘Atelier’ is gebouwd in een ovaal en bootst daarmee de vorm van het logo van Bugatti na; de ‘Macaron’. In totaal zijn er 12 werkstations te vinden.

Het ‘Atelier’ is met een vloeroppervlak van 1.000 vierkante meter meer dan een veredelde werkkamer. Momenteel worden er twaalf Chirons tegelijk gebouwd. Tussen de start van de productie en de aflevering zit gemiddeld een half jaar.



Er werken twintig mensen aan een enkele Chiron. Zij doen nagenoeg alles met de hand, ook het aanbrengen van de- tot wel negen – laklagen.



Elektrische apparatuur is nauwelijks te vinden bij de assemblage van het chassis van de Chiron. Alleen om te controleren of de juiste koppelwaardes zijn bereikt wordt elektronica ingezet.



Het huwelijk. Als de monocoque en het achterdeel samen komen. Slechts 14 titanium schroeven zorgen voor de verbinding. Elk schroefje weegt 34 gram.



Aan de dynamometer. De rollerbank is speciaal aangepast om de 1.500 pk en 1.600 Nm aan koppel van de Chiron aan te kunnen. De Chiron blijft twee tot drie uur op de rollerbank voor diverse tests. De opgewekte energie –tot 1.200 ampère – stroomt overigens netjes terug in het elektriciteitsnetwerk.



Een half uurtje hevige regenval krijgt de Chiron ook nog te verduren. Lekt hij? Ze weten het meteen.



Voordat de Chiron dan eindelijk klaar is voor verscheping mag hij nog zes uur doorbrengen in de lichttunnel. Tot in detail wordt de hypercar geïnspecteerd op kwaliteit.



© 2017 Benjamin Antony Monn voor Bugatti Automobiles S.A.S.