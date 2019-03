‘EV na 700.000 km schoner dan brandstofauto’. De nuancering

Grote ophef recent in EV-land. De Belgische professor Damien Ernst zou hebben uitgerekend dat een elektrische auto pas na 697.612 kilometer schoner is dan een brandstofauto. Professor Ernst blijkt niet helemaal goed begrepen.

eTegenstanders van elektrisch rijden gingen triomfantelijk aan de haal met de cijfers van professor Damien Ernst van de Universiteit van Luik. Pas na 697.612 kilometer – in de praktijk dus vrijwel nooit – zou de elektrische auto schoner zijn dan een brandstofauto. Dat stond immers te lezen in een artikel op het Belgische mediaplatform RTBF. Nu neemt de Luikse professor de berekening van 697.612 kilometer niet terug, maar nuanceert in een blog op zijn eigen website wel het getal. Alleen in een uiterst negatief rekenvoorbeeld, met de fabricage van de batterij meegerekend, zou je op een kleine 700.000 kilometer als omslagpunt uitkomen.

Rekensommetjes

In andere rekenvoorbeelden – hypothesen noemt de professor die heel wetenschappelijk – rollen er echter andere cijfers uit. Zo komt de professor in zijn blog ook uit op 378.843 kilometer voordat EV en auto met brandstofmotor elkaars gelijke zijn op het gebied van CO2-uitstoot. Dat is dan ook weer in het minst positieve geval, want als we even verder lezen – de berekeningen en hypothesen zijn haast eindeloos – praat Ernst over nog veel lagere omslagpunten die juist wel in het voordeel van de EV spreken: “Met onze nieuwe reeks aannames zou een elektrisch voertuig met een batterij van 80 kWh een lagere CO2-voetafdruk beginnen te krijgen dan een benzinevoertuig tussen 67.226 en 151.259 afgelegde kilometers. Met de oude reeks aannames zou dit liggen in het bereik van 298.507 tot 671.641 kilometer.”