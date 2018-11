De Wallen op vier wielen: hoe autonoom rijden het toerisme in de binnensteden verandert

Volgens onderzoekers Scott Cohen en Debbie Hopkins kunnen autonome voertuigen het toerisme in de stad sterk veranderen. Een verhaal over hotels, restaurants én bordelen op vier wielen.



Zo rond 2040 is autonoom rijden ingeburgerd, verwacht het Amerikaanse zakenblad Fortune. In dat jaartal is 95 procent van de nieuwverkochte auto’s volledig zelfrijdend-, sturend en -, remmend. Level 5 dus, waarbij je als bestuurder echt je ogen van de weg kunt houden en in de auto kunt slapen, werken of relaxen. Fortune baseert zich op cijfers van investeringsmaatschappij Loup Ventures.

Toerisme op z’n kop

Tegen die tijd – ook zij zien 2040 als belangrijke stip aan de horizon – gaan steden er compleet anders uitzien, verwachten Scott Cohen en Debbie Hopkins. En met name het toerisme in die steden. In hun 19 pagina’s tellende publicatie ‘Autonomous vehicles and the future of urban tourism’ stellen de onderzoekers dat autonome voertuigen bijna alle toeristische sectoren zoals wij die nu kennen op z’n kop gaan zetten. Van autoverhuurbedrijven tot hotels en van restaurants tot zelfs bordelen.

Zelfrijdende koffiebar

Om met de autoverhuurbedrijven te beginnen; autonome shuttlediensten maken huurauto’s zoals wij die vandaag de dag kennen overbodig. En hotels hoeven niet op een toplocatie in de binnenstad te zitten om aantrekkelijk te zijn. De autonome auto van de toekomst kan zo worden ingericht dat het ‘t voorportaal van een hotel buiten de stad is. Of beter nog: het is een hotelkamer op wielen. Recent introduceerde Volvo zo’n rijdende slaapkamer in de vorm van de 360c. Het zelfrijdende studiemodel is bovendien in te zetten als rijdend kantoor of huiskamer. Een ander bekend Zweeds bedrijf – IKEA – kwam dit najaar met een aantal slimme toepassingen voor de autonome (vracht)auto. SPACE10, het in Kopenhagen gevestigde future living lab van het woonwarenhuis, bedacht onder meer een autonoom rijdende koffiebar, hotel, groenteboer en medische hulppost.



Wallen on Tour

En van een bed op wielen naar een rijdend bordeel is het natuurlijk een kleine stap. Of zoals onderzoekers Cohen en Hopkins schrijven: “het is makkelijk om te bedenken dat Amsterdam’s Red Light District ‘on the move,’ gaat.” Dus als u zo rond 2040 een rood verlichte zelfrijdende bolide voorbij ziet zoeven, dan weet u; de Wallen zijn on Tour.