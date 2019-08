Volkswagen T-Roc Cabrio: een beetje van alles

En waarom zou je een SUV niet samen in de blender gooien samen met een cabrio? Volkswagen doet het met de T-Roc waardoor de opvallende T-Roc Cabrio ontstaat.

Volkswagen heeft met de T-Roc Cabrio de eerste compacte cross-over cabrio ter wereld in huis. Het zaagt het dak van haar bekende SUV af en plaatst er een inklapbare softtop voor terug. Eentje die in negen tellen opent of sluit bij rijsnelheden tot 30 km/u. Aardige extra is dat het stoffen dak eveneens op afstand met de sleutel kan worden bediend.

De T-Roc Cabrio wordt leverbaar met zowel een 115pk sterke handgeschakelde 1.0 TSI als de 150 pk sterke 1.5 TSI met zeventraps DSG-automaat. Er zijn twee uitvoeringen om uit te kiezen. Wie van luxe houdt, vinkt ‘Style’ aan, terwijk de R-Line voornamelijk sportiviteit biedt. Nieuw is het 400 watt sterke 12-kanaals audiosysteem van BeatsAudio, dat is speciaal voor de T-Roc Cabrio ontwikkeld.

De Volkswagen T-Roc Cabrio toont zich volgende maand eerst aan het wereldpubliek op de autobeurs van Frankfurt. Vervolgens staat hij in het voorjaar in de showroom.