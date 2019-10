Tesla Crash Lab: een kijkje achter de schermen

Tesla is er trots op dat haar Model 3 de maximale drie sterren scoort op het gebied van botsveiligheid op drie continenten. We nemen een kort kijkje achter de schermen.



Tesla moet als jong merk op het gebied van botsveiligheid nog naam maken. Als de Amerikanen dan het maximum van vijf sterren scoort bij botsproeven in zowel Europa, de VS en Australië zijn ze daar extra trots op. De Tesla Model 3 behoort immers tot de veiligste auto’s die er rondrijden.

Crash Lab

In het Californische Fremont heeft Tesla haar Crash Lab gevestigd. Daar wordt onder meer gekeken hoe de Tesla Model 3 zich houdt bij een botsing met hoge snelheid. Een lanceersysteem schiet de auto’s over een afstand van zo’n honderd meter door de hal, waarna sensoren in de auto’s meten hoe groot de impact van de botsing is. Hoge snelheidscamera’s nemen de actie op om daarna frame voor frame te kunnen analyseren hoe de Tesla het ervan af brengt bij een botsing.

Computeranimaties

Voor dat er echte Tesla-modellen bij de botsproeven betrokken zijn, worden er al botssimulaties gedaan in de computer. Duizenden keren wordt een Tesla dan al aan gruzelementen gereden zonder dat het een auto kost.