Sony komt met verrassing op de CES: de Vision-S concept car

Dat Sony goed elektronica kan bouwen wisten we. En de Japanners zitten in de filmproductie. Maar nu blijkt Sony ook na te denken over een elektrische auto.



Op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas vielen de monden van de bezoekers gisteravond open van verbazing. Electronicareus Sony bleek namelijk ook opeens een auto te kunnen bouwen. Met de Sony Vision-S laat het een elektrisch aangedreven concept car zien, vol met sensors.



In totaal zijn er 33 sensors aan boord, diverse breedbeeldschermen, 360 graden audio en heel veel connectiviteit. Het is vooralsnog niet duidelijk of Sony het studiemodel als gimmick ziet om haar high-tech producten te promoten, of dat het écht de stap wil zetten naar de productie van auto’s.