Je moet niet aan je auto gehecht zijn in de nieuw te bouwen stad Neom. Het megalomane project bant namelijk al het autoverkeer uit. Binnen vijf minuten loopafstand vind je alles wat je nodig hebt.



De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman presenteerde deze week de plannen voor de bouw voor een gloednieuwe stad in zijn thuisland. De metropool die Neom gaat heten, gaat alle verbeelding te boven. Onder de bijnaam ‘The Line’ wordt er een stad gebouwd die de nieuwe woonplaats wordt van liefst 1 miljoen mensen en die zich uitstreekt over een smalle, rechte strook van liefst 170 kilometer lang. Met het project gaat 500 miljard dollar gemoeid.

Autoloos