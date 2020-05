Rolls-Royce heeft oog voor detail: alles aan dit Cullinan-schaalmodel klopt

Rolls-Royce presenteert een schaalmodel (1:8) van de Cullinan, waarbij elk detail klopt. Liefst 1.200 onderdelen telt het pronkstukje.



Modelauto’s zijn er in alle soorten en maten. Rolls-Royce brengt nu een Cullinan uit met een schaal van één op acht waarvan je achterover van de stoel valt. Aan het miniatuurtje is namelijk 450 uur gewerkt. Liefst 1.200 onderdelen worden met de hand geplaatst. Zo klopt de auto tot in het kleinste detail. Als finishing-touch is de mini-Cullinan met de hand geverfd.



Kunststukje

Om het nog gekker te maken: de interieur- en exterieurverlichting werkt echt. Even de stoelen verstellen? Dat kan ook. Wie het schaalmodel zonder referentie ziet, zou zweren dat het een echt model is. Pas als je de hand van de bouwer en naast ziet, merk je dat dit een miniatuur is. Rolls-Royce noemt de prijs niet en dat betekent bij een luxemerk meestal dat je een flink vermogen kwijt bent. Dan heb je wel een kunststukje in je kamer staan.