Rolls-Royce als carrosseriebouwer: dit is de 5,90 meter lange Boat Tail

Rolls-Royce kondigde kort geleden aan dat het weer aan coachbuilding ging doen. Het eerste resultaat is nu al zichtbaar in de vorm van de Boat Tail. Het nieuwe project lijkt geinspireerd op Rolls-Royce modellen van negentig jaar geleden.



Vier jaar geleden onthulde Rolls-Royce nog de Sweptail op het concours van Villa d’Este. Deze one-off was een duidelijke knipoog naar de Roaring Twenties en jaren dertig van de vorige eeuw waarin het Britse merk uitpakte met de Gurney Nutting Phantom II Two Door Light Saloon (1934) en Park Ward 20/25 Limousine Coupé (1934).

Zeilschip

Nu tovert Rolls-Royce de Boat Tail uit de hoge hoed met een langgerekte ‘staart’ die inspiratie vindt in J-Class-zeilschepen. Dankzij die uitgerekte kont meet de Boat Tail liefst 5,90 meter. Liefst vier jaar bouwde het merk aan het unieke model om te laten zien hoe goed het al in haar nieuwe specialisme coachbuilding is. Door het vele (hand)werk kost de Boat Tail 28 mijoen dollar.









Regenbuitje

De Boat Tail leent zijn frame van de Phantom en is onder meer uitgerust met een opvallende toegang tot het bagageruim. Als een picknickmand openen de twee in het midden bevestigde panelen zich. De losse kap van de Boat Tail is uit één stuk gehouwen, terwijl je voor onvoorspelde buitjes onderweg ook een tonneau cover aan boord hebt.