Pininfarina Battista in het wild

Een van de smaakmakers tijdens de aankomende Monterey Car Week is de Pininfarina Battista. Het elektrische beest op wielen levert een vermogen van liefst 1.900 pk. De Italianen maken nu de eerste rijbeelden openbaar.

De Pininfarina Battista neemt de tijd om zich aan het publiek te tonen. In maart was daar eerst het studiemodel dat zich openbaarde op de autosalon van Genève en eind juni volgden plaatjes van het productiemodel. Inmiddels is er ook korte rijvideo online te vinden, waarbij we de Battista in volle dynamiek kunnen bewonderen.

Rimac C_Two

In de video duikt de Battista op in het zilvergrijs, terwijl we hem ook al in het ‘Blu Iconica Battista’ voorbij zagen komen. Onderhuids deelt de razendsnelle Italiaan de aandrijflijn met de Rimac C_Two, al voegt Pininfarina graag toe dat slechts 40 tot 50 procent van de technische componenten gedeeld worden. “Je hebt het skelet van de aandrijflijn, maar hoe het is afgesteld, hoe de acceleratie is ingeregeld, de rijmodi, alles is bij ons heel erg anders”, aldus topman Michael Perschke.

Duizelingwekkende acceleratie

Elke wiel is voorzien van een motor en het vermogen komt uit op 1.900 pk. De sprint van nul naar honderd verloopt in nog geen twee tellen en van nul naar driehonderd kost je slechts twaalf seconden. Dan zit je al aardig richting de topsnelheid van 350 km/u.

Drie ev’s

De Pininfarina Battista komt in een oplage van 150 stuks, waarvan er al ruim 30 van besteld zijn. Elk exemplaar kost zo’n 2 miljoen euro. De Battista is het paradepaardje van Pininfarina, maar de komende drie jaar volgen nog even zoveel EV’s. En die zullen een stuk betaalbaarder zijn. Over vijf jaar wil Pininfarina zo’n 8.000 tot 10.000 elektrische wagens op jaarbasis verkopen.