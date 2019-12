De trailer voor de 25e Bond-film ‘No Time to Die’ is deze week overal te zien. En natuurlijk spelen diverse modellen van Aston Martin een bijzondere bijrol.



In de James Bond-film Skyfall uit 2012 werd een iconische Aston Martin DB5 behoorlijk toegetakeld, maar die auto is in de ‘No Time to Die’ – in april 2020 in de bioscoop – gewoon weer terug, bewijst de trailer. Achtervolgd door een motorfiets scheurt en drift Bond met de DB5 door nauwe, historische straatjes. De DB5 blijkt bovendien het nodige wapentuig verstopt te hebben.

Aston Martin V8 Vantage uit 1977

Ook zien we dat een Aston Martin V8 Vantage uit 1977 een opwachting maakt, naast de gloednieuwe Aston Martin DBS Superleggera. Grappig genoeg is dat precies dezelfde auto als in de Bond-film The Living Daylights uit 1987, zelfs de nummerplaat is identiek. Die Vantage had uitschuifbare ski’s, lasers in de wielen en raketaandrijving. Of al die snufjes nu weer voor de dag komen, is nog even de vraag.

In de trailer duikt de nieuwe Aston Martin Valhalla niet op, maar die supercar schijnt wel in de film te zitten.

Lange historie

De eerste keer dat een Aston Martin in een James Bond-film schitterde, was in 1964. In Goldfinger was een DB5 liefst 10 minuten en 21 seconden te aanschouwen. De DB5 reed trouwens ook al over het witte doek in GoldenEye uit 1995 en Thunderball (1965).