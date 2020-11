Morgan 3 Wheeler zwaait af met P101 Special Edition

De Morgan 3 Wheeler is in zijn huidige vorm al bijna tien jaar op de markt. Volgend jaar valt het doek voor het opvallende model en dat feit ‘vieren’ de Britten met speciale afscheidsversies.

De Morgan 3 Wheeler werd in 2011 geintroduceerd. In de voorafgaande ontwikkelingsfase ging de auto onder de naam ‘Project 101’ door het leven. Die benaming komt nu – bijna tien jaar later – terug in een serie van 33 afscheidsmodellen. De P101 is voorzien van een single-leaf tonneau cover – de opmerkzame Morgan-volger kent die al van de EV3 concept uit 2016 – die in het goud is gespoten. Vanzelfsprekend is de tonneau licht van gewicht en aerodynamisch. Morgan installeert eveneens in de lakkleur gespoten Aero-disc-wielen en met zwart-witte keramiek afgewerkte uitlaatuiteinden.

The Dazzleship

Als extra afscheidscadeau gelden vier grafische pakketten waaruit je kunt kiezen. Ze luisteren naar ronkende namen als The Belly Tank, The Dazzleship, The Aviator (geinspireerd op de grafische stijl die je vindt op neus op RAF-gevechtsvliegtuigen) en The Race Car.

Lange traditie

Als volgend jaar een eind komt aan de productie van de huidige Morgan 3 Wheeler zijn er ruim 2.500 exemplaren gebouwd van het model. Morgan heeft al aangekondigd dat er een nieuwe 3 Wheeler aankomt in de toekomst. Daarmee zet het een traditie voort, want tussen 1909 en 1952 fabriceerde het ook al talloze driewielers. Na een kleine zestig jaar alleen auto’s met vier wielen te hebben gebouwd, was de Morgan 3 Wheeler die we nu uitzwaaien weer het eerste model met een wiel minder.

Vanafprijs

De lichtgewicht Morgan 3 Wheeler heeft overigens een 2,0-liter V2 aan boord met een vermogen van 82 pk. De sprint van nul naar honderd verloopt in zes tellen. De speciale P101 moet 45.000 Britse Pond kosten.