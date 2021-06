Mini-docu: alles over de 1.914 pk sterke Rimac Nevera

Rimac kwam drie jaar geleden met de opzienbarende Rimac C_Two concept car. Die auto heet nu de Nevera, is productierijp en nog altijd bijzonder imposant.

Dat het Kroatische Rimac koos voor de naam ‘Nevera’ voor haar nieuwe elektrische hypercar kunnen we wel begrijpen. Nevera staat voor de een plotseling opdoemde donderwolken in combinatie met sterke wind, bliksem en regen. Oftewel: een natuurkracht. Met 1.914 pk aan vermogen is de Rimac Nevera een donderwolk op wielen, gezien zijn 0-100 km/u sprint in 1,9 seconden, een top van 412 km/u en een 0-300 km/u in 9,3 tellen. Het batterijpakket is 120 kWh groot en is goed voor 1.4MW aan power.



Omdat er heel wat te vertellen is over de 2 miljoen euro kostende Rimac heeft het merk een mini-documentaire over de totstandkoming online staan.