Met deze Ford-kersttrui houd je simpel anderhalve meter afstand

Nu Nederland weer een paar weken in ‘lockdown’ zit, zijn we ook weer scherper op die anderhalve meter afstand. En ludiek hulpmiddel bij het ‘social distancing’ is deze kersttrui van Ford.



Al is het niet de strengste lockdown ter wereld – je mag gelukkig nog naar buiten – gaat Nederland de komende weken hard aan de slag om het aantal besmettingen terug te dringen. Dat betekent: goed ventileren, handen wassen, mondkapjes dragen én afstand houden.

Veilige zone

Dat ‘social distancing’ wordt voortaan een stuk makkelijker. Ford heeft namelijk een kersttrui ontwikkeld die een ‘veilige zone’ projecteert op de grond. In de trui zitten namelijk lampjes verstopt in het gewei, de neus en de staart van het rendier. Samen vormen ze een kerstboom die markeert hoeveel afstand je moet houden.

Foute kersttrui

Ford bedacht de ludieke kersttrui voor fietsers en scooterrijders, al biedt het kledingstuk ook uitkomst in de rij voor de kassa in de supermarkt of met (het beperkte) bezoek aan de kerstdis. Jammer is dat Ford de trui niet verkoopt, want wie wil er nu niet de prijs winnen van de foutste kersttrui ooit? En dan vrolijk in je speciaal uitgedoste Mercedes-Benz stappen.

Vernieuwende kledingstukken

Ford introduceert overigens wel vaker conceptversies van vernieuwende kledingstukken. Eerder bracht het al de Emoji Jas uit als toenadering tussen fietsers en automobilisten. Ook bedacht Ford een ‘drugspak’ en een ‘katerpak’, die het gevoel gaven onder invloed te zijn van respectievelijk verdovende middelen en alcohol. Verder zette Ford haar handtekening onder een ‘seniorenpak’ en een ‘zwangerschapspak’; beide ontwikkeld om meer te leren over autorijdende ouderen en zwangere vrouwen.