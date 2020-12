Maserati van A tot Z: 106 jaar aan hoogtepunten in een snelle video

Maserati blies deze week 106 kaarsjes uit en de Italianen vieren dat met een aardige video waarin alle hoogtepunten uit het verleden langsscheren. Gordels vast voor een A tot Z in een kleine vier minuten.



Als je een Maserati-alfabet maakt, horen natuurlijk namen als Alfieri, Nettuno en Quattroporte erin. Maar het 106-jarige Italiaanse sportwagenmerk is soms ook wat creatief met het zich toedelen van eigenschappen. Zo gebruikt het heel algemene termen als Fast, Love en Passion. Het zij ze vergeven, want de video die langs de historie voert is een aardig ABC-tje geworden.

Hoogtepunten

Zo staat Maserati stil bij de Bora. De jaren zeventig auto koppelt de veerbollen van toenmalig eigenaar Citroën met een Italiaanse V8. Ook de Boomerang, de conceptcar die aan de Bora vooraf ging, ontbreekt niet in de video. Bij de ‘R’ van Rebel zien we Maria Teresa de Filippis, de eerste vrouwelijke F1-coureur die in de jaren vijftig furore maakte met de Maserati 250F. Het sluit af met huidige en toekomstige modellen als de MC20 en de Grecale (een compacte SUV).