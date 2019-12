‘Laadpaalklevers’ verleden tijd: Volkswagen ontwerpt laadrobot

Laadpunten voor de elektrische auto staan altijd op een vaste locatie. Zouden mobiele laadpalen niet handiger zijn, dacht Volkswagen? En dus ontwierpen de Duitsers een heuse laadrobot.

Auto’s kunnen steeds vaker communiceren met hun omgeving. Zo kunnen ze ook laadrobots een seintje geven, is de gedachte van Volkswagen. Als een elektrische auto geparkeerd staat in een parkeergarage, komt er een robot met een laadsysteem automatisch voorrijden, waarna hij de laadmodule koppelt aan de auto. Als de laadsessie is voltooid, komt de robot de module weer ophalen en brengt het voor een volgende laadsessie naar een nieuwe auto, of naar het oplaadpunt. Op die manier kan er slimmer worden geladen dan momenteel het geval is. Zogenoemde ‘laadpaalklevers’ krijgen in de nieuwe opzet immers geen kans.

Slim

De laadrobot die Volkswagen belooft behoorlijk slim te zijn, want hij wordt uitgerust met diverse camera’s, laser scanners en ultrasonische sensoren. De batterij-modules die ze verplaatsen hebben een kwaliteit van 25 kilowattuur.