Ken Block doet het weer. Dit maal op de Tianmen Road

Coureur Ken Block haalt graag bijzondere kunsten uit in bijzondere auto’s. Ditmaal trotseert hij met een omgebouwde Ford F-150 – 926 pk sterk – de 99 haarspeldbochten van de Tianmen Road.



Wie van bergwegen met haarspeldbochten houdt – 99 stuks op een rij – kan niet om het Chinese Tianmen Road heen. De fotogenieke locatie duikt steeds vaker op in ronkende video’s met krachtige automobielen in de hoofdrol. Dit keer is stuntrijder Ken Block neergestreken op de Tianmen berg en hij heeft een Ford F-150 uit 1977 als metgezel. Dat ‘oudje’ is flink onder handen genomen, want onder de motorkap huist de V6-krachtbron van de Ford GT, waarbij het vermogen naar liefst 926 pk is gebracht.

Weinig mensen zouden goed raad weten met zoveel vermogen, maar Ken Block speelt er naar hartenlust mee. Het liefst laat hij de auto net niet de vangrail kussen en drift hij vol overgave door de krapste bochten.