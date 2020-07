Ford Mustang Mach-E 1400 is andere Ford Performance-modellen de baas

Eerder deze maand presenteerde Ford de eenmalige Mustang Mach-E 1400. Het elektrisch aangedreven racemonster moet bewijzen dat rijden op stroom ook sexy kan zijn. En daar hoort een woest filmpje bij.



De Ford Mustang Mach-E 1400 is een prototype van een elektrisch aangedreven racebeest. Het doel van de extreme Mach-E 1400 is te onderzoeken hoe sportief zo’n auto kan zijn. Daarbij liet Ford Performance niets aan het toeval over. Samen met RTR Vehicles stak het liefst 10.000 uur in de ontwikkeling van de 1.419 pk sterke Mustang Mach-E 1400. De grootste uitdaging zat hem in het samenspel van de zeven elektromotoren. Uiteindelijk kreeg de vooras er drie en de achteras er zelfs vier.

Prachtige prestaties, lastig geluid

Nu het prototype eenmaal klaar is, is Ford flink aan het testen met de Mach-E 1400. Zo nam de auto het al op tegen allerlei andere krachtpatsers van Ford Performance. Dat levert spectaculaire beelden op, maar een wat minder enthousiasmerend geluid. Terwijl de tegenstrevers van de Ford Mustang Mach-E 1400 diepe V8-brullen de ruimte inslingeren, moet de Mach-E 1400 het doen met het geluid van een op hol geslagen stofzuiger.