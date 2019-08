Ford Capri viert 50-jarig bestaan met nostalgische reis Keulen-Spa-Zandvoort

In 1969 landde de eerst mens op de maan. En het was het jaar dat de Ford Capri verscheen. De legendarische sportwagen viert z’n 50-jarige jubileum met een nostalgische reis.

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de eerste Ford Capri van de band rolde. Liefst 17 jaar lang werd de ‘droomauto voor de gewone man’ in Keulen geproduceerd. De drie generaties die daar vandaan kwamen, maakten hun eerste testkilometers in het Eifelgebergte. Ook maakte de Capri furore op de circuits van Spa en van Zandvoort. Precies die vier locaties doet Ford aan met een zogenaamde ‘trip down memory lane’. Met een zeldzame, 47-jaar oude Capri RS2600 reed het 700 kilometer door Duitsland, België en Nederland.