Fashion statement: de Porsche 964 Carrera 4 Aimé Leon Dore

Het New Yorkse lifestylemerk Aimé Leon Dore bestaat pas sinds 2014, maar toch mochten de Amerikanen zich al wagen aan speciale versie van de Porsche 964 Carrera.



Teddy Santis, de oprichter en creatieve man van het New Yorkse modemerk Aimé Leon Dore (ALD), kreeg van Porsche de opdracht mee te denken over de restauratie van een Porsche 964 Carrera. Santis nam de opdracht zeer serieus en trok maanden uit voor een designonderzoek dat hem onder meer naar het Porsche Museum en de assemblagelijn in Stuttgart bracht.

Lederen interieur

Het resultaat is een bijzonder lederen interieur met de nodige suede details en Loro Piana accenten. Geheel in lijn met de herfst/winter collectie van het hippe New Yorkse merk. Ook de lakkleur is niet toevallig gekozen. Het wit is hetzelfde wit dat op de muren zit van de belangrijkste winkel van ALD in The Big Apple. De ducktail is weer een hommage aan het klassieke design van de Carrera RS 2.7, terwijl de Cup 2 wielen refereren aan de Porsches uit de jaren negentig. Het rode logo van de Pegasus boven de voorwielen is speciaal ontworpen voor dit project.